Policija vodi velike bitke na granici, puno pokušaja ilegalnih: ‘Bacali su se u Savu’

Autor: Dnevno.hr

Prošli je tjedan došlo do pucnjave na policiju kod granice s BiH, a nakon svega još se jednom u fokus stavio potencijalni problem novog velikog priljeva migranata koji je tek na početku.

Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a jutros je u radijskoj emisiji “U mreži Prvog” rekao da je hrvatska policija ove godine zabilježila 54.593 nezakonita prelaska granice, što je čak 140% više nego prošle godine.

U emisiji “U mreži Prvog” Hrvatskoga radija analiziralo se uvođenje nadzornih točaka slovenske policije na granici s Hrvatskom. Gostovali su Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a, Domagoj Hajduković, predsjednik saborskog Odbora za europske poslove te Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu.





Čemu služi Schengen?

Što se tiče prelaska granice sa Slovenijom, Ničeno ističe da se policijske kontrole i dalje moraju obavljati, unatoč ulasku u Schengen.

“Zajedno sa slovenskim kolegama smo analizirali gdje osobe i na koji način najviše nezakonito prelaze granicu. Poduzeli smo 445 zajedničkih mješovitih ophodnji s kolegama iz Slovenije i pokrivali točke gdje najviše osoba nezakonito prelaze granicu. U taj postupak su uključeni punktovi gdje je policija do sada zaustavljala sukladno analizi rizika (kombi bijele boje, pretovarena vozila, čudne registracije…) i po toj analizi rizika su se i sad već izdvajali ljudi na punktovima, kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji.

Očito da ta mjera ima koristi – vidljivost policije, da građani osjećaju da se njihova sigurnost promijenila… To je jedan taktički potez koji utječe na unutarnje političko stanje u Sloveniji. To nije mjera uvođenja kontrola na unutarnjoj granici jer ona zahtjeva obavijest državama članicama i obavijest Europskoj komisiji te za nju postoji čitava procedura”, ističe Ničeno.

“Ne radi se o nečem nečuvenom, to je postojalo i prije, ali jasno je da je ovakva mjera prije svega usmjerena prema smirivanju slovenske javnosti. Jasna je i zabrinutost dijela javnosti jer ove godine na Balkanskoj ruti imamo pojačan pritisak i mislim da nije fer kriviti našu policiju za pojačani ulazak migranata jer brojevi su veliki, posebice iz granice s BiH koja je izazovna što se štićenja tiče govori Hajduković i ističe da smatra da bi bilo produktivnije da su kolege iz Slovenije kolegama iz Hrvatske pomogle na druge načine”, rekao je Domagoj Hajduković.









“Mogli su pomoći pokušavajući zajedno ojačati vanjsku granicu EU umjesto ovoga, ali, da to ima nekog efekta, ima. Pretpostavljam, isključivo u službi smirivanje slovenske javnosti te da to neće utjecati na protočnost i otvorenost granica”, ističe Hajduković.

Karlo Ressler (HDZ), zastupnik u Europskom parlamentu ističe da je važno naglasiti da u ovom slučaju nema nikakve ugroze Schengena.









“Sve ono što će slovenska policija provoditi, provodit će u suradnji s našom policijom, a to je ono što je potrebno Europi, više suradnje i više međusobne uključenost jer je potpuno očito da Europa, nažalost, srlja u još jednu migracijsku krizu”, rekao je Ressler.

“Kada smo i prije upozoravali da ovakvu situaciju i na dramatične brojeve, onda se s ljevice optužuje za nekakvo potpaljivanje populizma, to je narativ kojim svjedočim od početka svog mandata u Europskom parlamentu”, istaknuo je Ressler.

Ničeno ističe kako Hrvatska ukupno ima otprilike 6 i pol tisuće graničnih policajaca, a kroz koncept desetodnevne ispomoći koja je uvedena 2016. godine, postoji mogućnost još dodatnih 2000 policijskih službenika koji se uključuju u taj rad, a to se provodi temeljem analize rizika.

Bacali su se u Savu, bilo je utopljenih i nestalih”…

Rekao je kako je prva četiri mjeseca 2023. godine najveći pritisak bio na Brodsko-posavsku županiju.

“Velik broj migranata pokušavao je preplivavati Savu s čamcima, ali i prirodnim plutajućim stvarima, bacali su se u Savu… Imali smo i nekoliko utopljenih, imali smo i potrage za nestalim osobama. To je grozna situacija jer vi niti ga možete zaustaviti, a niti mu možete pomoći. Samo ga čekate da prepliva na drugu stranu i da ga uhvatite. Mi smo palili svjetla, letjeli letjelicama, puštali zvučnike da psi laju… Sve samo da ih odvratimo i da se ne bace u tu Savu.

Nakon našeg velikog angažmana, u petom mjesecu se ta ruta se izmijenila i ide prema PU karlovačkoj”, govori Ničeno i dodaje da svi koje zateknu zatraže azil i u tom trenutku počinje organizacija njihove registracije.

“Imali smo ove godine (do jučer) 54.593 nezakonita prelaska granice, što je 140% više nego prošle godine. Takvi su brojevi jer raste ruta. Ako na zapadnobalkanskoj ruti poraste duplo, onda je jasno da taj “duplo” dolazi pola nama pola Mađarskoj. Svi su tražili azil. To mnogo govori. To govori o tome da krijumčari i migranti dobro znaju sustav Europske unije, da svojim davanjem otisaka znaju da je mala šansa da će biti vraćeni i znaju da imaju slobodu kretanja dok su u Hrvatskoj.

Što ćemo mi raditi u kompenzacijskim mjerama? Mi smo na granici uhvatili 23 tisuće takvih ljudi koji su zatražili azil, no mi samo možemo njima reći: “Molim vas, vratite se u prihvatilište”. Ali, mi možemo utjecati da razbijemo krijumčarske lance, one koji ih krijumčare za novac, a takvih ima jako puno. Do jučer je 905 počinitelja uhvaćeno. Tu smo iznimno uspješni. Dakle, ono što policija želi jest imati uređen sustav, koji organizirano registrira te ljude, organizira smještaj i pokušava da se ne koriste uslugama kriminalnih skupina koje to dobro naplaćuju”, zaključuje.