Pobuna protiv Turudića je propala, ali na vidjelo je izašao veliki Plenkovićev strah

Autor: Iva Međugorac

Teško se iz današnje perspektive sjetiti bilo kojeg predsjednika Vlade koji je imao tako glasnu i demonstrativnu oporbu kao što je to slučaj s aktualnim šefom Vlade Andrejom Plenkovićem. Svako malo, oporba se ujedinjuje i nastoji srušiti Plenkovićevu lagodnu poziciju pa smo do sada svjedočili situacijama u kojima protiv Plenkovića u isti mah ustaju i desni i lijevi saborski zastupnici koji jasno i glasno ukazuju na sve afere Plenkovićevog HDZ-a kojih ne nedostaje.

Ma koliko oporba bila kritična i glasna, rejting Plenkovićeve stranke održava se na stabilnoj razini što je također jedan od svojevrsnih presedana posebice kada se uzmu u obzir sve velike afere i krize kroz koje je premijer prošao u dvoja dva mandata.

Dio HDZ-ovaca sklonih Plenkoviću reći će kako je plivanje kroz krize postalo svojevrsni premijerov politički stil. Kako god da nazivali te Plenkovićeve manevre on je do sada sve svoje krize uspješno preživio, a iz mnogih od njih izašao je kao svojevrsni politički pobjednik kojega oporba nije uspjela poljuljati ni silnim zahtjevima za opozive ministara za koje se u startu znalo da u parlamentu nemaju utemeljenje.

Pobuna protiv Turudića nije urodila plodom

I posljednjih dana oporba glasno protestira protiv Plenkovićeve odluke da na čelo glavnog državnog odvjetništva instalira poznatog suca Ivana Turudića. Nije tajna da je pobunu protiv Turudića izvanrednom konferencijom za tisak pokrenuo predsjednik Zoran Milanović, baš kao što nije tajna niti to da je Plenković Turudićevo imenovanje branio do posljednjeg daha bez obzira na neugodne prepiske koje su preplavile medijske stupce, a iz kojih je postala jasna razina njegovog odnosa sa bivšom državnom tajnicom Josipom Pleslić ex Rimac.

Ustrajno je Plenković stajao uz Turudića ostavljajući oporbu nemoćnom u svojoj borbi u kojoj je Možemo otišao toliko daleko da su uoči Turudićevog imenovanja odlučili prenoćiti ispred sabornice pozivajući građane da im se pridruže.

Poziv potencijalne premijerke Sandre Benčić građani po svemu sudeći nisu shvatili dovoljno ozbiljno pa se njena borba protiv Turudića svela na šačicu demonstranata, radi čega u HDZ-u sada likuju tvrdeći da će ova politička opcija slično proći i na parlamentarnim izborima. Na te iste parlamentarne izbore Možemo izlazi samostalno baš kao i SDP koji sada nastoji prikupiti pod svoj kišobran nekolicinu snažnih pojedinaca poput Dalije Orešković i svojeg bivšeg zastupnika Bojana Glavaševića ne bi li na taj način pokušali izboriti opstanak na političkoj sceni na kojoj uskoro slijede izbori u kojima će se kako za sada stvari stoje voditi borba za svaki glas, a samim time i za svaki mandat.

Turudić je za Plenkovića završena priča

Pitanje svih pitanja jest što ovako razjedinjena oporba uopće može protiv Plenkovića za kojega je kako tvrde njegovi suradnici slučaj Turudić s njegovim izglasavanjem u saboru završena priča. Jasno je da izvan Zagreba Možemo samostalno teško da može sastaviti liste za parlamentarne izbore, baš kao što je jasno da su u suradnji sa SDP-om ipak mogli ostvariti konkretniji rezultat na izborima o čijem raspisivanju će na koncu kako to i zakoni propisuju odluku donijeti predsjednik Republike Milanović koji se kako tvrde HDZ-ovci još jednom po tko zna koji put i na slučaju izbora glavnog državnog odvjetnika pokazao kao najglasnija oporba premijeru Plenkoviću.









Za dobar dio HDZ-ovaca i ovo je glasanje o Turudiću baš kao i orkestrirana pobuna SDP-ovaca, ekipe iz Možemo pa i zastupnika Mosta pokazatelj da oporba funkcionira po uputama s Pantovčaka. Na to je i sami Plenković ukazivao u više navrata i to poprilično izravno, a to ujedno i jest jedan od HDZ-ovih strahova.

Naime, nije nemoguće da se bez obzira na postojeće likovanje u vladajućim redovima, tek nakon parlamentarnih izbora formira koalicija između Mosta, SDP-a i Možemo i da se po Milanovićevim napucima unutar te koalicije odabere neutralan premijerski kandidat. Navodno je to jedan od planova za rušenje premijera Plenkovića i njegova HDZ-a kroz Vladu s ideološkim moratorijem koju je svojedobno najavljivao Mostov Nino Raspudić.

Iako su u Možemo sasvim otvoreno odbacili tu soluciju, u HDZ-u smatraju da je nakon izbora sve moguće, i u tom kontekstu naglašavaju kako za HDZ problem predstavlja skroman koalicijski potencijal. Nepristrani promatrači rekli bi kako za HDZ trgovina političkim foteljama nikada nije bila nesavladivo gradivo pa takvo što valja očekivati i nakon parlamentarnih izbora, na koje Plenković izlazi s velikom dozom samopouzdanja znajući da mu oporba ne može stati na put.









Ono što Plenkoviću možda ipak može stati na put jesu istrage ako ne one u hrvatskim institucijama, onda jamačno istrage europskih tužitelja koji pokazuju interes i za njegovu miljenicu Ninu Obuljen Koržinek, pored toga ne treba s uma smetnuti ni glasine koje kažu da u pozadini obračuna oko Turudića stoje i predizborni okršaji struja unutar Plenkovićeva HDZ-a u kojem se navodno desna struja ponovno budi bez obzira na to što je premijer u prve redove svoje Vlade involvirao Ivana Anušića.