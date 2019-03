Plenkovićev direktor zaposleniku prijetio ubojstvom: ‘Ne znaš tko sam ja, odšarafit ću ti glavu!’

Autor: Marin Vlahović

Prije nepunih godinu dana, Mislav Kotarac, bio je pravnik u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog svog znanja i stručnosti, predavao je i na radionicama za poduzetnike, koje su organizirali Fond za zaštitu okoliša i Hrvatska gospodarska komora. Izvana, Mislav je djelovao kao tipični državni ekspert, poslušni činovnik u državnom Fondu, čiji godišnji proračun iznosi preko milijardu i pol kuna, ali duboko u sebi, nosio je golemi teret, koji niti jedan čovjek, ne može, ili ne bi trebao sam nositi.

Upozoravao na kršenje zakona i zastupao radnike

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zaposlio se prije pet godina. Od samog početka, primijetio je brojne nepravilnosti ali i eklatantne primjere kršenja zakona. Ponašajući se prema pravilima državne službe, sve je prijavljivao nadređenima. Ubrzo je stekao poštovanje drugih zaposlenika i postao predstavnik Radničkog vijeća. Tu dodatnu odgovornost i obvezu, pokušavao je iskoristiti za dijalog s Upravom Fonda, koju je redovito izvještavao o zlouporabama položaja, uhljebljivanju kadrova, namještanju natječaja, muljanju s nekretninama, sukobima interesa, pa i netransparentnom trošenju javnog novca, radi utjecaja na rezultat parlamentarnih izbora. Tako je postupao godinama, tokom mandata, ukupno tri različite uprave Fonda i Vlade.

Kada je shvatio da ću mu iskrenost, poštenje i beskompromisno inzistiranje na provedbi zakona, donijeti jedino probleme, odlučio je o svemu izvijestiti i druge institucije poput predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, kao i predsjednicu Republike Hrvatske, Kolindu Grabar Kitarović. Podsjetimo, upravo je Kolinda Grabar Kitarović, nakon što je postala predsjednica Republike, javno zatražila da se istraži Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ništa se nije dogodilo, a Kolinda Grabar Kitarović, više se nikada nije usudila niti spomenuti Fond za zaštitu okoliša, u bilo kakvom negativnom kontekstu. Plenković je otpočetka šutio, iako je o svemu obaviješten putem elektroničke pošte. Sasvim sigurno, dodatne informacije mogao je dobiti i od SOA-e, USKOK-a i MUP-a, jer se sav taj kriminal, odvijao poprilično transparentno i javno.

Direktor Ponoš: „Hoćeš Plenkovića? Evo ja ću ti ga nazvati pa mu reci!“

Uglavnom, kada se počeo obraćati drugim institucijama, završio je na razgovoru kod direktora Dubravka Ponoša. To nije bio njihov prvi razgovor, ali ovaj je svakako ima drugačiji ton. Prema tvrdnjama Mislava Kotarca, Ponoš je bio vrlo agresivan i bahat. U jednom trenutku, uzeo je mobitel i rekao pravniku kako će mu dati Plenkovića na telefon, ali da mu ni on ne može pomoći. Urlao je na Kotarca, kako će, ako mu još jednom nešto slično padne napamet, doslovno odšarafiti glavu s ramena. Pritom, sprdao se s hrvatskim pravosuđem, referirajući se na cirkuska suđenja raznim kapitalcima, spominjući procese protiv Vidoševića, Sanadera i drugih. Ovu epizodu, Mislav nam prepričava noseći „holtere“ za srce. Naime, nakon nasilničkog tretmana kod direktora Ponoša, četrdesetogodišnji je pravnik završio na bolovanju, zbog teškog stresa, i danas dane provodi po pregledima i bolnicama. Inače, Kotarac je kraće vrijeme živio i radio u Americi. Ta činjenica, bila je poznata i direktoru Ponošu koji je prijetnje upotpunio frazom da neće biti siguran nigdje, pa tako ni na drugom kontinentu.

Nitko ne mora vjerovati da se ovaj razgovor ikada dogodio, niti da se odvijao, onako kako nam ga je ispričao Mislav Kotarac, no nema nikakvih dvojbi da ovaj pravnik posjeduje dovoljno saznanja, dokaza i argumenata, za kazneni progon bivšeg i sadašnjeg direktora, njihovih najbližih suradnika, kao i većeg broja drugih umreženih moćnika. Naime, u pet godina rada, sistematični i metodični pravnik, odradio je posao cijelog USKOK-a, MUP-a i DORH-a. Naša redakcija, nalazi se u posjedu dijela dokumentacije, a trebalo nam je gotovo tjedan dana za analizu. Ali to nije sve. Više od dokumenata, govori sam Mislav Kotarac, koji apsolutno vlada ovom materijom. Čišćenje Fonda za zaštitu okoliša, postala je njegova životna misija. Čovjek je hodajuća enciklopedija svih nepravilnosti i kriminala u ovoj državnoj ustanovi i zato nije pretjerivanje, kada napišemo da mu je maksimalno ugrožena životna sigurnost.

Pakt s Vragom i financijsko stanje Fonda

S Fondom godinama posluje i Petar Pripuz, vlasnik C.I.O.S-a, kao i neki drugi poduzetnici, koji svakako imaju širok krug poznanika i suradnika, iz svih sfera društva. Sve navedeno, može kod čovjeka izazvati osjećaj izolacije i nemoći. Gdje krenuti, kome se obratiti, kada su svi međusobno povezani i pokriveni? Zanimljivo, drugi mediji, nisu pokazivali previše interesa da ovoj tematici pristupe studiozno, već su se orijentirali na fenomen uhljebljivanja. Ali suprotno percepciji javnosti, uhljebljivanje nije cilj, nego sredstvo kojim se osigurava nesmetano gospodarenje i pljačkanje javnog novca, zato jer uhljebe, znači osobe koje nisu regularnim putem i znanjem dobile posao, duguju maksimalnu odanost svojim poslodavcima, a na interesne grupe i stranke, vazda računaju da će im osigurati i buduće poslovne angažmane. U pitanju je dugoročni pakt s Vragom, prodaja duše, u zamjenu za debelu lisnicu, pun želudac i sigurnu fotelju. To je ključ dosadašnjeg opstanka ovakvog sustava, koji je dugoročno, ipak neodrživ. Ovo je ujedno i odgovor na pitanje, zašto vlada toliki strah među poštenim državnim službenicima. Oni, naime, predstavljaju manjinu u nekim ustanovama pa krišom dojavljuju informacije i šalju dokumente novinarima. Kada novinarima stignu demantiji i tužbe, tada se obično povuku, a kasnije se žale da su novinari ti, koji se boje o nečemu pisati. U svakom slučaju potreban je Zakon o zaštiti zviždača, ali i Zakon o zaštiti novinara, jer što se više novinari trude i istražuju kriminal, sve više vremena provode i po sudovima, a istodobno raste pritisak na njihove redakcije i vlasnike medija.

1. – 19.07.2016.-ODLUKA UPRAVNOG ODBORA FONDA – 100 mil.kn. (1) 1.5.3. – 26.10.2016.-ODLUKA Upravnog odbora za krat.kredit od 400 mil.kn minusa (1) (1)

Ali vratimo se značaj Mislava Kotarca. U jednom čovjeku, imamo svjedoka sustavnog kršenja zakona i primjere kriminalnog ponašanja, kako članova HDZ-a i HNS-a, tako i SDP-a. Materijalnih dokaza ima za čitavu knjigu, ili bolje rečeno, opširan kazneni predmet protiv članova zločinačke organizacije. Ta kvalifikacija, koliko god grubo zvuči, definitivno je najbliža istini.

1. – 19.07.2016.-ODLUKA UPRAVNOG ODBORA FONDA – 100 mil.kn. (1) (1)

No, krenimo redom. Za početak, pozabavimo se zaduživanjem Fonda za zaštitu okoliša. Kreditno zaduženje, od ukupno 500 milijuna kuna, dogodilo se bez ikakve rasprave u Saboru. Logično, ni javnost nije obaviještena o cijeloj transakciji, a račun Fonda, preselio se iz Hrvatske poštanske banke u mađarsku OTP banku. Fond je prvo tražio odobrenje za stotinu milijuna kuna minusa, a kako su se ta sredstva pokazala nedostatnim za krpanje budžeta, zatražili su još dvije stotine milijuna kuna. Kada su shvatili, da ni taj novac nije dovoljan, povukli su ovaj zahtjev i zatražili još veći minus od 400 milijuna kuna. Sve skupa, 500 milijuna kuna, samo zato što su morali plaćati goleme iznose izvođačima radova na energetskoj obnovi zgrada i kuća. Troškovi radova, daleko su premašili sve ranije projekcije, no koga briga, kada se radi o javnom novcu. U svakom selu, unaprijed se zna tko će dobiti posao. Korupcijski stroj, savršeno funkcionira, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Svi su sretni i zadovoljni, a proračunske rupe se krpaju novim kreditima. Nažalost, ni tu nije kraj priči o igranju s javnim novcem i zaduživanjem građana. Kako bi prikazao financijsko stanje boljim nego što stvarno jest, direktor Ponoš, podiže kredit u OTP banci, i to u iznosu od 420 milijuna kuna. Ta suma posuđenog novca, koristi se kao argument tobožnje financijske stabilnosti. Kada bi na ulici radili anketu, rijetki bi građani znali odgovoriti kakvo je financijsko stanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Logika stvari govori da bi Fond trebao imati višak novca, ali u Hrvatskoj su stvari ponešto drugačije. Kreditno opterećenje Fonda, samim time i poreznih obveznika, dogodilo se za vrijeme mandata direktora Svena Mullera, čiji je rad trebao nadzirati tadašnji ministar Mihael Zmailović.

20.02.2018.-P-1959 IZ 2015-CE-ZAR-ZAJEDNIČKI PODNESAK STRANAKA (1)

Politička odgovornost i sustav „sigurne“ korupcije

Politička odgovornost završava na Zoranu Milanović, kojeg mediji najavljuju kao budućeg kandidata za mjesto predsjednika Republike. Sven Muller, prethodno je bio suvlasnik „Stipić grupe“, gdje je sjedio i u Upravnom odboru. Stipić grupa je gradila „Zagreb tower“. Isti „Zagreb tower“, kojeg kasnije Muller, kao direktor Fonda, kupuje za njegove potrebe. Ovaj frapantan sukob interesa, izazvao je mnoge reakcije, poput javnog zahtjeva predsjednice Republike za istragom u Fondu, ali kada je Plenković došao na vlast, i stupio u koaliciji s HNS-om, sve se to zaboravilo. SDP i danas šuti o tome što se zbiva u Fondu, a HDZ ih više ne proziva za prošlost, jer se nastavak malverzacija, odvija pod njihovom protekcijom. Kotarac nije jedini zviždač iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali drugi zaposlenici, zbog velikog straha, zasad ne žele istupati u javnosti. Izvor iz Fonda, pojasnio nam je kako se kadrovskim rješenjima, de facto onemogućava prijava korupcije.

„U slučaju postojanja bilo kakve osnovane sumnje na korupciju unutar sustava/Fonda, prva osoba za prijaviti nepravilnosti unutar sustava/Fonda je pravnik Dražen Tomić (bivši predsjednik mladeži HDZ-a u Gunji i direktor tamošnjeg komunalnog društva, koji preko suda potražuje pozamašni iznos na ime naknade štete od istog tog komunalca osiromašene županjske posavine/Gunje zbog otkaza kojega je tamo dobio po osvajanju vlast SDP-a pa su ovi stavili svog čovjeka za direktora komunalca, jednako kao što i V.Mladineo protiv kojega se vode milijunski sporovim radi štete nanesene Fondu (fiktivni otkupi ambalaže, Odlagalište sirovina…), radi ”nezakonitog otkaza” potražuje na ime naknade štete skoro milijun kuna od državnog Fonda). Spomenutog Vinka Mladinea, donedavno je u tom sporu protiv Fonda zastupao Juraj Bartolić, suprug tajnice Fonda A.Bartolić. Ista punomoć naglo se povukla, da ne bi predstavljala smetnju/sukob interesa Andreje Bartolić pri preuzimanju tajništva Fonda po nalogu ministra Ćorića. Paralelno sa otkazivanjem punomoći (jer formalno ne može A.Bartolić biti tajnica Fonda, ne zbog toga što za to nije imala nikakve uvjete, nego iz razloga što ne može istovremeno njezin suprug J.Bartolić, kao odvjetnik zastupati njihovog prijatelja V.Mladinea u sporu protiv istog tog Fonda radi naknade štete od milijun kuna na teret javnog novca građana R.H.) radni sporovi pa i taj konkretni prebačeni su iz djelokruga rada tajništva Fonda (gdje su do tada bili) u nadležnost Službe za zastupanje, upravno-pravne i normativne poslove, kojoj je na čelu ni manje ni više nego vjenčana kuma A.Bartolić Petra Zgomba (kojoj su uz kumu A. Bartolić u prvim redovima na svadbi bili ministar M.Zmajlović, direktor Fonda S.Muller, voditelj javne nabave u Fondu I.Žilić…), a koja je preko noći napredovala na voditeljsko mjesto za vlasti SDP-a, a sada je napredovala još više za mandata vjenčane kume/prijatelja Mihaela Zmajlovića na terenu zg.županije A.Bartolić/D.Ponoša. (oboje su ćelnici županijske organizacije SDP-a i HNS-a zg.županije).

No vratimo se na Dražena Tomića, službenu osobu od povjerenja političara HNS/HDZ Ponoša/Ćorića za prijavu mu potencijalnih nepravilnosti u Fondu.

Inače pravnik Dražen Tomić podređen u pravnoj službi voditeljici službe/v.d. načelnici sektora pravnici Petri Zgomba (vjenačana kuma tajnice Fonda A.Bartolić, koju je nedavno promovirao svojom odlukom za vjernu poslušnost upravo direktor HNS-ac D.Ponoš) aktivan je član HDZ-a (učestalo maše članskom iskaznicom pred kolegama u Fondu), ne ustručava se kako bi se poslušnički približio političkom vrhu, direktoru Ponošu/ministru Ćoriću i narastao im u očima igrajuči prljavu igru za njih, ali i za svoje napredovanje u hijerarhiji Fonda/HDZ-a prijavljivati čak i kazneno goniti one koji u Fondu kontinuirano već godinama prokazuju nepravilnosti rukovodećeg kadra, njemu bliskoga, one koji legalno i legitimno rade na zaštiti prava i interesa svih radnika fonda. Po proglašenju je za glavnu pravnicu u Fondu odlukom D.Ponoša, najbliži joj u službi HDZ-ov Dražen Tomić i njegovih par kolega prvi su proslavili sa Petrom Zgombom njezino promoviranje na načelničko mjesto. Dražen Tomić iznimno je aktivan i u radu stranačkog odbora HDZ-a za zaštitu okoliša, energetiku i vodno gospodarestvo gdje zajedno sa stranačkim birokratima M.Šiljegom (predsjednik odbora), Zvonimirom Majićem (tajnik odbora), Lj. Bukovec, Irenom Dubravec (voditeljica u Fondu i članica HDZ-a), ministrom Ćorićem idr. HDZ-ima iz resora kreira političke smjernice rada Fonda/ministarstva.

Da je nemoguće uspješno prokazivati nepotizam/korupciju u Fondu uz osobu kakva je Dražen Tomić, kao i u ministarstvu (gdje inspekcija Ćorića kaže da su sva uhljebljivanja HNS-ca i građana Sv.I.Zeline u Fondu sukladna propisima) dokazuje i javno objavljena snimka razgovora na portalu Index.hr gdje jedan od sudionika razgovora D.T. (Dražen Tomić) potiče u Fondu svog kolegu (G.V.) na političku korupciju (učlanjenje u političku stranku), a samo iz razloga jer se tako u Fondu jedino, kako oni sami priznaju, može napredovati (jednako kao i po Ćoriću propisno zapošljavati). Svi do sada objavljeni članci u medijima o političkom kadroviranju u Fondu jasno govore javnosti da je tome upravo tako, a ne kako govori ministar Ćorić, da je sve sukladno propisima.

”Jebe ti se, boli te kurac, neka te ne grize savjest, kolo sreće se okreće, neće naši vječno biti na vlasti, , javi se Zvonetu (HDZ-cu-savjetniku direktora Ponoša, Zvonimiru Majiću za učlanjenje u HDZ”, to su riječi Dražena Tomića osobe za prijavu nepravilnosti u Fondu, osobe koje bez imalo ustručavanja kolege potiče na političku korupciju/nepotizam (suprotno internom Pravilniku Fonda o radu-prema kojem je strogo zabranjeno vršiti političku promociju u Fondu).

Samouvjerenost Dražena Tomića ide toliko daleko da isti kolegi kaže da kada ih se i pita kako to da nisu u nemilosti direktora isti odgovara da razlog tome zasigurno nije članstvo u političkoj stranci.

Te samouvjerenosti osobe za nepravilnosti u Fondu ne bi bilo bez podrške ministra Ćorića i njemu bliskih, članova stranačkog HDZ-og odbora. Dok je radničko vijeće u Fondu pod pritiskom i otvorenim prijetnjama političkog rukovodstva, prvenstveno D.Ponoša nestalo, a prvenstveno radi zalaganja istog tog vijeća za interese radnika i Fonda, koji se naravno kose sa interesima političkih elita, koje rade protiv javnog interesa/interesa radnika i Fonda, pravnik Dražen Tomić ima svekoliku podršku tog istog političkog rukovodstva (HDZ/HNS) u progonu onih koji ukazuju na korupciju i nepravilnosti u Fondu. Radi toga ne da samouvjereni HDZ-ac nije niti opomenut (povreda Pravilnika fonda, narušavanje ugleda Fonda u javnosti promicanjem nepotizma/političke korupcije) nego se i dalje održava na poziciji osobe za prijavu mu nepravilnosti u Fondu? Bez podrške ministra Ćorića, kao i direktora Ponoša to naravno svima je jasno nikako ne bi bilo moguče.

Iz prethodno iznesenog vidi se da između Ponoša i Ćorića, HDZ-a i HNS-a u provođenju i zataškavanju političke korupcije u javnom sektoru nema,ama baš nikakve razlike.

Ministar Ćorić ne samo da je stao inspekcijskim nalazom svog ministarstva u zaštitu političke korupcije HNS-a/D.Ponoša, već istovremeno sa time bez da ga je opomenuo za promicanje političke korupcije u državnom fondu, člana HDZ-a Dražena Tomića zajedno sa D.Ponošem i dalje održava u Fondu i to još što je najtragičnije na poziciji osobe za prijavu mu nepravilnosti. Uz sve to ministar Ćorić svo ovo vrijeme Ponošu i Tomiću otvoreno daje svekoliku podršku u direktnim prijetnjama radničkom predstavništvu i njihovom kaznenom gonjenju, a o čemu zasigurno ima saznanja iz prve ruke od prvog HDZ-va ešalona u Fondu (Šilje, Majić, Bartolić, Bukovec, Dubravec…)čije je političko uhljebljivanje na ključne pozicije osobno naložio/amenovao. Posljedica svega je trenutno u tijeku izbor za novo radničko vijeće među čijim članovima (vjerojatno i od utjecaja na odlučivanje) će biti i HNS-ci Dubravka Ponoša, među kojima i fatalna Suzana Poldrugač, kao i politički kadar HNS-a iz Ponoševog grada Sv.I.Zeline… „

Ukratko, da rezimiramo prvi dio priče. Ovom prilikom, objavljujemo tek manji dio dokumentacije koja potkrepljuje sve tvrdnje iz teksta.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost funkcionira kao kompleksan stroj za uhljebljivanje, korupciju, te izvlačenje novca za podobne poduzetnike i jatake političke oligarhije. Postoje sumnje da dio novca pronalazi put i prema crnim fondovima političkih stranaka, no za te tvrdnje, još nemamo materijalnih dokaza. S druge strane, evidentan je sukob interesa i zloupotreba sredstava fonda, radi kupovanja glasova na izborima. Svaki zaposlenik Fonda, potencijalni je svjedok teških financijskih malverzacija i raznih slučajeva kršenja zakona, tako da Vlada Republike Hrvatske, mora odmah smijeniti direktora Dubravka Ponoša, jer je isti, što dokazuje i slučaj Mislava Kotarca, spreman prijetiti svjedocima i fizičkom likvidacijom. Razgovarali smo i s drugim izvorima iz Fonda za zaštitu okoliša koji su nam potvrdili sve tvrdnje Mislava Kotarca. Na žalost, ti zaposlenici Fonda priznaju da se boje posljedica svog javnog istupanja i zato apeliraju da ih zaštite institucije. Prepričali su nam epizode u kojima se direktor Ponoš obraćao zaposlenicima, hvaleći se kako je zaustavio pisanje svih medija, i da mu „zviždači“ ne mogu ništa. Zbog toga, zaposlenici strahuju od represalija. Ali, ako im se ukaže prilika, znači, u slučaju da ih istražna tijela saslušaju, neki su voljni reći istinu o namještanju natječaja, uhljebljivanju, ali i korištenju sredstava fonda za kupovanje glasova na izborima. Prije otprilike tjedan dana, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, dobio je putem maila sve informacije o iživljavanju direktora Ponoša nad zaposlenicima, kao i prijetnjama likvidacijom predstavniku Radničkog vijeća Mislavu Kotarcu, koje je Ponoš izrekao u razgovoru 30. kolovoza prošle godine. Plenković, zasad, nije reagirao.