Plenković ga proglasio lažnim desničarom, a sada mu s njim slijedi bespoštedan rat

Autor: Iva Međugorac

Možda je kampanju za parlamentarne izbore zasjenio izbor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, no u HDZ-u kojim rukovodi premijer Andrej Plenković smatraju kako ta atmosfera neće dugo potrajati te da će se vrlo brzo i vodstvo njihove stranke, ali i predstavnici opozicije vratiti na izborne postavke.

Uostalom, dio HDZ-ovaca i sami protest oporbe oko Turudićeva izbora smatra djelom predizborne kampanje uz opasku da se u tu kampanju uključio i predsjednik Republike Zoran Milanović čiji planovi nisu urodili plodom posebice ako se sagledaju aktivnosti stranke Možemo koja je pred Hrvatskim saborom nastojala okupiti prosvjednike noć uoči Turudićevog izbora.

”Ovo što je Možemo izveo u Zagrebu je katastrofalan poraz ljevice. Doživjeli su debakl na svojem terenu, u glavnom gradu kojim upravlja njihov gradonačelnik Tomislav Tomašević. Sada se nastavljaju derati i tom dernjavom sanirati debakl, ali to im teško može proći među građanima”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a koji drži da je Možemo kardinalan potez povukao i onda kada se odlučio da samostalno izlaze na parlamentarne izbore.

HDZ-ovci analiziraju konkurenciju

”Možete misliti o SDP-u što želite, Peđa Grbin doista je promašen lik, ali SDP je još uvijek stranka sa ozbiljnom infrastrukturom i kadrovima. Možemo izvan Zagreba nije ništa”, smatra se u vladajućim redovima u kojima također naglašavaju kako premijer Plenković nema nikakav poseban strah od premijerske kandidatkinje Sandre Benčić te da je za sada vrlo upitno hoće li se ona uopće i natjecati u prvoj izbornoj jedinici u kojoj će boje HDZ-a braniti premijer Plenković kao nositelj liste.

Kako za sada stvari stoje doista postoji mogućnost da Možemo u toj prvoj jedinici proba zaigrati na donekle sigurnu soluciju te da kao svojeg nositelja liste u toj jedinici istaknu aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića što bi također mogao biti sklizak teren s obzirom na sve veće nezadovoljstvo građana metropole načinom na koji Tomašević rukovodi glavnim gradom.

Jedna od verzija priče koja kruži po Možemo jest da bi Benčić mogla biti nositeljica liste u drugoj izbornoj jedinci, ali s ovom strankom iznenađenja su uvijek moguća. Kao gotovo sigurna solucija u SDP-u se pak spominje to da Grbin neće biti njihov nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici, već će umjesto toga i ovoga puta najvjerojatnije sreću okušati u sigurnoj bazi, odnosno u svojoj osmoj izbornoj jedinici. Umjesto sa Grbinom premijer Plenković bi shodno tome kada je najveća oporbena stranka po srijedi u svojoj prvoj jedinici snage mogao odmjeravati sa bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem koji je navodno već počeo obilaziti zagrebačke gradske četvrti i ondašnje ogranke svoje stranke.

SDP-ovac već krenuo u kampanju

To se među zagrebačkim SDP-ovcima i smatra svojevrsnim Lalovčevim početkom kampanje za parlamentarne izbore. Toliki potencijal SDP-ovci prepoznaju u kolegi Lalovcu da naglašavaju kako bi za stranačku opstojnost bilo daleko bolje da se on umjesto Grbina istaknuo kao njihov premijerski kandidat, a dođe li nakon izbora do mogućnosti da SDP sa svojim koalicijskim partnerima formira buduću Vladu Lalovac ima ozbiljne šanse da bude njihov kandidat za premijera. Osim što se bivšeg ministra smatra odmjerenim političarem koji može zahvatiti šire biračko tijelo od onog SDP-ova, u stranci su uvjereni da Lalovac može podjednako konkurirati i premijeru Plenkoviću, ali i kolegama iz Možemo koji doista i jesu istinski konkurentni SDP-u pošto se zbog odluke o samostalnom izlasku na parlamentarne izbore ionako bore za isto lijevo opredijeljeno biračko tijelo.









Nije nevažno ni to što je bivši SDP-ov ministar u bliskim odnosima s predsjednikom Milanovićem čiju će potporu vrlo vjerojatno dobiti i kod izlaska na parlamentarne izbore. Na te iste parlamentarne izbore i u ovoj prvoj jedinici izlaze i desne opcije iz Hrvatskog parlamenta. Domovinski pokret za sada ne otkriva svoje adute za sučeljavanje s premijerom Plenkovićem, a u Mostu pak dvoje oko toga je li bolje da na Plenkovića pošalju Ninu Raspudića ili njegovu suprugu Mariju Selak Raspudić koja im je listu u prvoj jedinici nosila i na posljednjim parlamentarnim izborima.









Slijedi interesantna predizborna kampanja

Tada se suprug Raspudić kandidirao u drugoj izbornoj jedinici gdje su mu protukandidati bili Miroslav Škoro i Gordan Jandroković. Mada se u toj desnici inače naklonjenoj jedinici očekivalo da će Raspudić i Škoro pomesti Raspudića dogodio se sasvim suprotan scenarij od kojega i sada strahuju u Mostu iz čijeg djelovanja se može zaključiti da će upravo Nino Raspudić biti njihov kandidat za premijera pa onda doista i postoji mogućnost da on bude Plenkovićev protukandidat. Dođe li do toga u HDZ-u najavljuju veliki obračun između Plenkovića i mostarskog filozofa kojeg Plenković kako kažu neće štedjeti jer je uostalom i u svojim ranijim istupima već dao naslutiti što misli o Raspudiću kojeg je Plenković proglasio lažnim desničarem i produženom rukom predsjednika Milanovića. Sve u svemu, izgledno je da je pred nama interesantna predizborna kampanja i obračun političkih kapitalaca u kojem nitko nikoga neće štedjeti.