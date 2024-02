Ovo je prešućeni detalj o Cecinim plakatima po Zagrebu: Znate li tko je na tome profitirao?

Autor: Iva Međugorac

“Da sam znala da će hrvatska deca slušati moje pesme ne bi ni počinjala s pevanjem” stara je to izjava Svetlane Ražnatović Cece oko čijih se plakata postavljenih po Zagrebu posljednjih dana vodi intenzivna rasprava. Kao što je poznato plakati su osvanuli u hrvatskoj metropoli, a njima se najavljuje koncert ove kontroverzne turbo folk pjevačice u Mariboru u susjednoj Sloveniji.

Tko je Ceca hrvatskim građanima dobro je poznato u našoj zemlji, dotična nosi predznak kontroverzne pjevačica i udovice srpskog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana kojemu je mladost obilježio rad u jugoslavenskoj obavještajnoj službi.

Iz tog se perioda Arkana povezuje s likvidacijama političkih emigranata, no hrvatska javnost možda ga ponajviše pamti po njegovoj ulozi iz devedesetih kada je kao zapovjednika Arkanovih tigrova, odnosno paravojne jedinice koja je provodila civilne zločine ne samo nad stanovništvom naše zemlje, već i nad stanovništvom susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog svojih nedjela po BiH Ražnatović je optužen za zločine genocida nad Bošnjacima, zločin protiv čovječnosti kao i teško kršenje Ženevske konvencije.

Kontroverze vezane uz Cecu

Nakon što je u ožujku 2003.godine izvršen atentat na srpskog premijera Zorana Đinđića pokreće se operacija Sablja u sklopu koje je početkom ožujka uhićena i sama Ceca koja je optužena za ilegalno posjedovanje veće količine vatrenog oružja zbog čega je osuđena na tri mjeseca u zatvoru. Par godina kasnije, odnosno 2011.godine izjasnila se krivom za pronevjeru više milijuna eura od transfera igrača FK Obilić kao i za ilegalno posjedovanje 11 komada vatrenog oružja. Arkanova udovica prodala je naime petnaest igrača, a optužena je za ilegalni udio u prodaji, i premda je prvotno negirala bilo kakvu involviranost u ilegalne radnje naknadno je kroz proces nagodbe ipak priznala krivicu radi čega je bila osuđena na kaznu kućnog pritvora u trajanju od osam mjeseci čime je izbjegla maksimalnu zatvorsku kaznu od 12 godina.

Ceca je uz Vojislava Šešelja jedna od rijetkih osoba iz Srbije kojoj je godinama zabranjen ulazak u Hrvatsku temeljem Zakona o strancima, a o tome se posebice polemiziralo svojedobno kada se spominjala priča o nepoznatom hrvatskom poduzetniku koji joj je nudio 200 tisuća eura za koncert u Zagrebu. Ta se priča zaustavila kada se otkrilo da je Ceca na listi osoba koje ne smiju prijeći granicu. ”Nikad nisam ni ušla u Hrvatsku niti sam imala namjeru tamo ići”, izjavljivala je tada Arkanova udovica tvrdeći kako je ta spoznaja nije potresla. Potresne su zato scene Cece koja maršira po Vukovaru nakon njegova pada, a još potresnije da se preko njene uloge u tom periodu tako olako prešlo.

Javna je tajna da dio građana naše zemlje uistinu privatno sluša njene pjesme, i to je na toj privatnoj razini trebalo i ostati jer se postavljanje njenih plakata po glavnom hrvatskom gradu ne može protumačiti kao ništa drugo doli kao provokacija, i baš se zato otvorilo pitanje tko to uopće stoji iza takve provokacije.

Tko stoji iza spornih plakata po Zagrebu?

Taj netko zapravo je tvrtka Europlakat iz koje su i sami potvrdili da stoje iza ovog slučaja. ”Europlakat je, poštujući zakonsku proceduru ishodovao sve potrebne suglasnosti i dobio pravomoćnu, važeću dozvolu. Isključivo na temelju iste je i postavljen reklamni pano”, rečeno nam je iz ove tvrtke u kojoj doduše nisu precizno odgovorili na sva naša pitanja pa stoga ostaje nepoznanica jesu li i koliko su zaradili na toj kampanji i koliki je vremenski period zakupa. Nije poznato ni jesu li u ijednom trenutku dvojili oko prihvaćanja ovakvog poslovnog angažmana iako se spekulira da je oglašavanje Cecinog koncerta nuđeno svima koji imaju plakatna mjesta te da nitko osim Europlakata na takvo nešto nije pristao.









Inače je Europlakat tvrtka čiji je direktor Bernd Schönegger koji je na tu poziciju imenovan od strane Graz Holdinga. Riječ je o nekadašnjem parlamentarcu iz vodeće austrijske konzervativne stranke ÖVP ., pri čemu treba napomenuti kako je dotični bio i predsjednik stranke ÖVP Graz Geidorf. Možda njegova politička karijera ne bi ni stala da Schönegger 2016. nije osuđen na devet mjeseci zatvora zbog malverzacija vezanih uz financiranje u predizbornoj kampanji pa se govorilo kako je bio umiješan u prosljeđivanje novca iz Telekoma Austrija prema ÖVP-u u vrijeme izborne kampanje za mjesna vijeća koja se vodila tijekom 2008. godine.

U tom se kontekstu spominjala prikrivena donacija od skoro 120 tisuća eura, a o toj velikoj aferi izvještavao je i Transparency International. Schönegger se na presudu žalio pa je sud postupak vratio na početak, da bi na koncu bivšeg parlamentarca oslobodili svih optužbi. Međutim, kako je ipak riječ o uređenoj državi, dotični se nakon te afere više nikada nije mogao vratiti u politiku, ali se zato po svemu sudeći okrenuo poduzetništvu pa se tako pojavio i u Hrvatskoj kao ključna osoba u tvrtki Europlakati. Vlasnička struktura vodi sve do Graza, odnosno do Graz Holdinga, ali to i nije podatak s kojim u ovoj tvrtki rado mašu.

Neobičnosti u vlasničkoj strukturi

Na njihovim internetskim stranicama naveden o je kako 49 posto vlasničke strukture tvrtke drži austrijski Ankünder GMGH te 51 posto Gewista GmBH iz Beča koji su ujedno dio Grupe Decau. Iz svega toga nameće se pitanje tko je uopće Ankünder GmbH, a iz podataka dostupnih na internetu može se zaključiti kako se radi o najvećoj tvrtki za vanjsko oglašavanje na teritoriju južne Austrije. Kao takve smatra ih se svojevrsnim monopolistima u Gradu, a u vlasništvu su Graz Holdinga odnosno Grada Graza, s tim da je poprilično interesantno i to da ni komunistička gradonačelnica Elke Kahr nije pokazivala rezervu prema konzervativcu Schöneggeru kojemu je očito prepustila ključne poluge upravljanja Europlakatom u Hrvatskoj.

Da priča o ovoj tvrtki bude do kraja u hrvatskom stilu, treba podsjetiti da su se na nju u posljednje vrijeme sve češće počeli žaliti i građani pa se tako nedavno problematiziralo postavljanje ogromnog reklamnog panoa pokraj Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Onima koji žive u blizini zgrade NSK-a smetala je jačina svjetla reklamnog panoa, što pak smanjuje kvalitetu života građana jer doslovce ne mogu spavati, ali se na to nitko nije previše osvrtao. Ne osvrću se previše nadležni u našoj zemlji ni na ove kontroverzne Cecine plakate, moguće i zato što nam na vrata kuca serijal izbora u kojima će i ova tvrtka odigrati jednu od važnih uloga, barem kada je o promociji riječ. Plakatima Cece oni u Europlakatu svakako i jesu pokazali da im je profit na prvom mjestu.

Reagirali i iz Hvidre

Istodobno je i dio hrvatskih građana uklanjanjem i kidanjem ovih plakata pokazao što misli o Ceci i njenom koncertu o kojem su se oglasili i iz sesvetske HVIDR-e. “Naravno da je ovo provokacija, budući da u naselju Lanište stanuju većinom naši najteži stradalnici, znači 90-postotni, 100-postotni invalidi Domovinskog rata, koji su uznemireni i putem telefona i maila nam se javljaju i pitaju što ćemo poduzeti”, kazao je nedavno gostujući na HRT-u dopredsjednik sesvetskog ogranka te udruge Zoran Mamić.

O samoj se Ceci podosta toga kazalo i u filmu ‘Junaci doba zlog: Svetlana Ražnatović – srpska majka’ autora Slaviše Lekića koji je nakon Cecinog pritiska uz određene izmjene ipak vraćen na Youtube. Unatoč tome i iz tog je filma vidljiva fatalna veza između Cecine karijere i kriminalnog miljea kojim je okružena više od tri desetljeća. Prije nego što je upoznala Arkana Svetlana Veličković zapravo je bila ‘kafanska pevaljka’ rodom iz sela Žitorađe koja je nastupala po seoskim svadbama.

Od kafanske pjevačice do turbofolk zvijezde

Malo po malo probijala se na nacionalnu scenu, objavljivala albume u stotinama tisuća primjeraka, ali se baš kroz spomenuti film otkriva da Ceca nikada ne bi postala jedna od najvećih zvijezda srpskog turbofolka da u njenu karijeru ogroman novac nije uložio upravo Arkan koji joj je otvorio put i do narodnjačkih klubova sijući strah u kosti i predstavnicima ondašnjih medija. U tom se filmu sasvim jasno kaže da je ondašnja turbofolk scena bila uvelike povezana s ratnom ideologijom devedesetih godina kada su pjevači redovito odlazili na ratišta i tamo održavali nastupe i medije.

U ovome filmu se sasvim jasno kaže kako su turbofolk scena i ratnička ideologija devedesetih bili međusobno isprepleteni. Pjevači turbofolka redovito su odlazili na ratišta i tamo pjevali. Tamo je tih ratnih godina stasao i kriminalni milje kojemu je Ražnatovićeva godinama pokazivala privrženost, što je uostalom potvrdila i svojim nastupom na vjenčanju člana međunarodnog narkokartela u dalekoj Argentini. Posljednjih godina Ceca podupire srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, družila se i sa ruskim predsjednikom Putinom, a dobar dio s Vučićem povezanih srpskih medija prikazuje je kao simbol srpstva, udovicu srpskog patriota i simbol srpstva koja pri tome postaje i idol mladih ljudi željnih jeftinog provoda.

Nije i ne bi ni u Hrvatskoj Ceca trebala biti sporna zato što pjeva narodnjake, svatko ima pravo na svoj ukus, Ceca je neprihvatljiva zbog svoje i uloge svojeg supruga u ratu koji je za sobom ostavio na tisuće žrtava. Slaveći i danas Arkana Ceca simbolički ubija njegove žrtve, a upravo to i jest ono zbog čega njeni plakati nikada nisu trebali osvanuti na ulicama glavnog hrvatskog grada.