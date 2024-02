Arkan zabranio snimke Cece i Rade Šerbedžije, javio se ključni igrač: ‘Ja sam je zastupao’

Autor: I.D.

Nekada jedan od najpoznatijih estradnih menadžera u Jugoslaviji, Vlada Perović, ispričao je za Kurir kako se Svetlana Ceca Ražnatović ponašala na samom početku karijere te kako je on jedva uspio nagovoriti glumca Radu Šerbedžiju da zaigra s njom u filmu “Nečista krv”. Kasnije je intimne scene s Cecom i Radom Željko Ražnatović Arkan zabranio, OVDJE pogledajte fotografije.

Naime, u 12 epizoda ova adaptacija romana Bore Stankovića snimana je pod redateljskom palicom Stojana Stojčića, koji je tada na sva usta hvalio folk divu, ističući da je pravi filmski partner Radi Šerbedžiji i Ljubi Tadiću, s kojima je, inače, glumila u seksi scenama. Međutim, kad je “Nečista krv“ prikazana kao film 1997. godine, u njemu je Cecino pojavljivanje svedeno na minimum.

Šerbedžija je u filmu utjelovio Mitketa, a Ceca Koštanu. “Radujem se što smo otkupili seriju u režiji Stojana Stojčića i počet ćemo je prikazivati u siječnju. Cecino sudjelovanje će dodatno utjecati na popularnost serije. Ona u seriji pjeva, glumi i jedan je od glavnih likova. Vidjet ćete je kao nikad dosad”, izjavio je za Press Milomir Marić na čije je inzistiranje 2005. godine na BK televiziji prikazan film u kojem Ceca pjeva samo jednu pjesmu.

‘Ostavila je na mene strašan utisak’

“U to vrijeme sam imao najveći lokal na Balkanu – Dunavski cvijet koji je imao 1.500 kvadrata. Ceca je prvi nastup imala kod mene u tom lokalu. U to vrijeme sam pregovarao sa Snežanom Babić Sneki i Cecom. Cecu sam upoznao u Šumatovcu”, počeo je priču jedan od najpoznatijih estradnih menadžera u bivšoj državi Vlado Perović.

“Upoznao sam se s njenim ocem i osjetio sam da od nje može nešto biti. Znao sam da će biti neviđena zvijezda. Kada sam to pričao ljudima oni su mi se smijali”, rekao je Perović svojevremeno u emisiji Goli život. Ceci je u to vrijeme najčešće društvo pravio otac pošto je bila maloljetna, imala je 16 godina.

“Ostavila je na mene strašan utisak, osjetila se ta karizma. Imala je šarm i stalno je tvrdila da neće živjeti u Žitorađi, da će napraviti posao. Nismo joj baš do kraja vjerovali, jer ona nije pjevala u kafani, a to je veliki minus. Ipak, vidio sam da mašta, da ima taj fluid”, ispričao je Perović. “Ja sam bio jedan od producenata filma ‘Nečista krv’ gdje su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam redatelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu”, nastavlja on.

“Ali, Šerbedžija na početku nije htio ni čuti da Ceca s njim glumi u filmu. Što sam sve radio da mu udovoljim – upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao na ulogu s Cecom. Na kraju je pristao”, ispričao je Perović, koji dodaje: “Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Vjerojatno zbog lascivnih scena, ali ona je to umjetnički odigrala.”