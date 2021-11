ODUSTAJE SE OD ADVENTA I NOVIH GODINA? Plenković nikad nervozniji! Ogorčen na prosvjednike: Koje je njihovo rješenje?

Autor:

Niz je razloga zbog kojih premijer Andrej Plenković unatrag nekoliko dana ima razloga za nervozu. Uhićenje njegove bivše suradnice Gabrijele Žalac zbog koje se osramotio pred europskim tužiteljima, afera u Hrvatskoj lutriji, sukob ministra obrane Marija Banožića s predsjednikom Milanovićem, a onda i predsjednikov bunt protiv covid-potvrda, radi kojih su građani proteklog vikenda izašli na ulice glavnog hrvatskog grada, sve su to problem koji su u velikoj mjeri pali na njegova leđa.

No, premda u Vladi ne pamte kada je Plenković posljednji puta bio nervozan kao što je to sad slučaj, upućeni tvrde da odstupanja po pitanju potvrda nema, jer druga opcija za našu zemlju ne postoji. Plenković prema riječima njegovih suradnika planira zaštititi zdravstveni sustav, koji mora ostati dostupan svima, a da bi do tog cilja došao broj građana zaraženih korona virusom mora početi padati. Svaki zaraženi potencijalni je kandidat za hospitalizaciju, a bolnice pritisak već sada teško podnose.

Upravo zato Nacionalni stožer i jest donio odluku o primjeni covid-potvrda među javnim i državnim dužnosnicima na svim razinama, od one nacionalne do one lokalne. Oni koji ne posjeduju covid-potvrdu za dolazak na svoje radno mjesto, primorani su na obvezno testiranje, koje će se do konca godine pokrivati iz proračuna.

‘’Premijeru je jasno da su građani nezadovoljni, međutim, mi ne smijemo odstupiti’’, objašnjava naš sugovornik iz Vlade te kaže da se razmišlja i o široj primjeni covid-potvrda, no baš radi građanskog bunta tome se pristupa balansirano, i s dozom opreza. ‘’Razmišljalo se o obveznim covid-potvrdama u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima, još nismo posve odustali od te ideje, ali s time smo oprezni radi blagdana koji su pred nama, uvođenje potvrda izazvalo bi bunt među poduzetnicima, to bi za Plenkovića bio novi udarac, pokušavamo to na neki način izbjeći, međutim brojke nam ne idu u prilog’’, tumači naš sugovornik te dodaje da su sve opcije na stolu, kao i da sve opcije ovise o epidemiološkoj slici zemlje.

‘’Nije nemoguće da oko Božića odredimo dva tjedna potpunog zatvaranja, iz nekih lokalnih Stožera stižu prijedlozi da se otkažu novogodišnji dočeci i adventi, i ta je opcija na stolu, no moguće je da je prepustimo lokalnim stožerima, ovisno o stanju po županijama’’, kaže naš sugovornik te dodaje kako nakon prosvjeda koji se održao tijekom vikenda u Zagrebu očekuju osjetan porast broja zaraženih.

‘’Mi prosvjedima nismo iznenađeni, naravno, nisu ugodni, ali s obzirom na događanja diljem Europe mogli smo ih očekivati, međutim, nitko od prosvjednika nije ponudio rješenje, što ćemo sa zaraženim građanima, što ćemo s bolnicama, kako sačuvati sustav’’, pita se naš sugovornik te dodaje da Plenković očekuje pokušaj raspisivanja referenduma o covid-potvrdama, no kako naglašava očekuje i kako će po tom pitanju ‘racionalnu odluku donijeti Ustavni sud’.