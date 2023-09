Od idućeg mjeseca kreću na rušenje Plenkovića: Otvaraju se neugodne teme i afera koja je pala u zaborav

Autor: Iva Međugorac

Ljeto je pri kraju, a sa početkom nove školske godine i povratka građana na radna mjesta nakon godišnjih odmora oživjeti bi trebala i domaća politička scena čiji se predstavnici u nadolazećem periodu počinju pripremati za iduću, superizbornu godinu.

HDZ kao i do sada na izbore ide samostalno

Situacija je po HDZ poprilično jasna, vladajuća stranka predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem na iduće će izbore izaći samostalno, bez koalicijskih partnera kao što je to s Plenkovićem i do sada bio slučaj. Tek će u pojedinim sredinama HDZ realizirati takozvanu točkastu koaliciju pa će se na njihovim listama naći partneri koji su u svojim sredinama na glasu kao zvučna imena što je slučaj sa nezavisnom zastupnicom Marijanom Petir u Sisačko-moslavačkoj županiji ili pak sa Dariom Hrebakom na razini Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za razliku od HDZ-a koji na izbore izlazi bez partnera, ali i sa poprilično stabilnim rejtingom, krizu s pronalaskom partnera kao i krizu s lošim rejtingom već dugo prolazi SDP Peđe Grbina. Šef ove nekoć najveće oporbene stranke sve donedavno nadao se da će na iduće parlamentarne izbore izaći u suradnji sa svojim zagrebačkim partnerima iz stranke Možemo, no onda je ekipa koju predvode Sandra Benčić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon iscrpnih unutarstranačkih vijećanja odlučila da i oni baš poput HDZ-a na izbore izlaze bez koalicijskih partnera što je za Grbina bio ogroman i bolan udarac, od kojeg se SDP još uvijek nije oporavio dok se za to vrijeme počeo oporavljati rejting stranke Možemo, što je doduše varijabilno s obzirom na sve veće nezadovoljstvo građana metropole aktivnostima ili bolje rečeno ne aktivnostima gradske vlasti i gradonačelnika Tomaševića koji je glavni predstavnik izvršne vlasti za stranku Možemo koja ima pretenzije postati vodeća stranka ljevice te sa trona skinuti SDP.





Nije SDP opcija koja se može pohvaliti dobrim rejtingom, ali još uvijek govorimo o stranci s izgrađenom infrastrukturom koja godinama postoji na hrvatskoj političkoj sceni pa je se ne bi trebalo posve otpisati ni po pitanju nadolazećih parlamentarnih izbora na koje će SDP izaći uz tihu potporu svojeg bivšeg šefa, aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića. Kada je koalicijski potencijal u pitanju on bi nakon izbora mogao stvoriti probleme HDZ-u, dok se s druge strane u SDP-u nadaju kako bi nakon izbora ipak mogli realizirati suradnju s Možemo i na taj način ugroziti HDZ i Plenkovićev opetovani dolazak na vlast.

U SDP-ovim križaljkama spominje se i Most

U tim SDP-ovim križaljkama spominje se i Most čiji je predstavnik Nino Raspudić često spominjao formiranje Vlade s ideološkim moratorijem što na desnom spektru nije dočekano s odušeljenjem. Nisu na desnici oduševljeni niti time što se Most udružio sa Hrvatskim suverenistima odbijajući opciju velikog ujedinjenja na desnici u sklopu čega im se nudila suradnja s Domovinskim pokretom koji je odlučio graditi vlastitu političku priču. Pokret za sada po pitanju priprema za parlamentarne izbore surađuje s Hrvatskom strankom prava, a očekuje se da bi i oni u pojedinim sredinama mogli pridobiti potporu snažnih pojedinaca, i vodećih lokalnih dužnosnika, no njihovi preduvjeti za buduće suradnje su jasni- surađivati će samo sa onim strankama, i sa onim pojedincima s kojima su prije svega ideološki kompatibilni, što s Mostom koji ideološki vrluda nije slučaj.

Na desnici sklada nema, niti će ga voljom pojedinaca biti i za nadolazeće izbore, a to što Možemo izlazi samostalno na izbore za SDP je bio signal da se vrate starim suradnicima pa se tako među pojedincima iz Partije spominje mogućnost opetovane suradnje sa Glasom Anke Mrak Taritaš. Kao potencijalni partner Peđe Grbina spominje se i Krešo Beljak odnosno njegov HSS, ali i Radnička fronta koju predvodi Katarina Peović.

Nije nemoguće da ove tri opcije udruže snage i bez SDP-a koji se još uvijek traži na bespućima domaće političke scene na kojoj kao Socijaldemokrati djeluju i bivši SDP-ovci koje je Grbin izbacio iz stranke zbog kritika koje su iznosili na njegov račun. Odbačenici predvođeni Davorom Bernardićem nakon toga su formirali vlastiti zastupnički klub koji je nakon HDZ-a najbrojniji u parlamentu, zatim su osnovali i vlastitu stranku, no veći interes javnosti nisu uspjeli pobuditi mada se ne može reći da se Bero ne trudi i da nije aktivan. Govori se da bi bivši SDP-ovci na idućim izborima mogli realizirati suradnju sa SDP-ovim županima Komadinom i Kolarom, uz preduvjet da oni napuste SDP, ali i u tom scenariju ta bi se priča mogla svesti na svega par mandata. Za sada nepoznanica ostaje IDS i njegovi odbačenici koje predvodi istarski župan Boris Miletić.

Dok jedni tvrde da bi se IDS mogao pridružiti SDP-ovoj koaliciji, drugi kažu da bi se Miletić sa svojom listom mogao pridružiti Socijaldemokratima te postoji mogućnost da se zajedno nakon izbora pridruže Plenkovićevom HDZ-u. Za sada nije posve poznato niti sa kime će u koaliciju nove opcije poput primjerice nedavno osnovane stranke AP koju predvodi šibenski župan Jelić, no čini se da ni ove opcije neće imati previše potencijala, budući da Jelić unatoč medijskoj sveprisutnosti pažnju birača nije uspio pridobiti.

Kako za sada stvari stoje samostalno bi i kadrovski oslabljen na parlamentarne izbore trebao i Centar Ivice Puljka koji se pokazao kao težak pregovarač kod pokušaja pregovora o ujedinjenju liberalnih opcija.

Tko će sa kime, i kako navodno bi oporbene stranke i potencijalni partneri trebali otkriti već početkom studenoga, a tada kreće žestoka kampanja i serijal neugodnih pitanja i tema za vladajući HDZ kojega će oporbene opcije nastojati rušiti temama kao što je afera u HEP-u, neprovedenim reformama, inflacijom i brojnim drugim neugodnim sadržajima. Hoće li to biti dovoljno da se počne topiti stabilan rejting Plenkovićeve stranke ostaje za vidjeti.