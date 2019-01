OBOJICA KAŽNJENI: Sin podivljao jer su za ručak ćufte pa ih istresao na ulicu i potukao se s ocem

Varaždinski sud, u jednom od bizarnijih slučajeva, presudio je ocu i sinu koji su se fizički obračunali nakon što je sin podivljao kada je vidio da su za ručak ćufte.

36-godišnji Nikola se branio da se tog dana, kada se s ocem sukobio zbog ćufti, posebno neraspoložen vratio iz grada. Bio je nezaposlen, bez primanja, pa nije mogao plaćati ni uzdržavanje djeteta koje je ostalo živjeti s majkom, njegovom bivšom. Nervozan i gladan, ušao je u roditeljski stan i 63-godišnjeg oca upitao što ima za ručak, piše Podravski.

Otac: “Imaš ćufte”, Sin: “Kakvo je to smeće?”

“Imaš ćufte”, odgovorio mu je otac i ponudio mu mesne okruglice.

Nikola je potom otvorio lonac i s gađenjem okrenuo glavu.

“Pa kakvo je to smeće?”, srdito je primijetio.

I sve bi bilo dobro da je stalo na tome, ali nije. Nikola je potom uzeo lonac, izletio na balkon i s drugoga kata sadržaj lonca – nesretne ćufte – mrtav-hladan istresao na ulicu. I tada je krenuo pravi rusvaj.

“Bio sam isprovociran ponašanjem sina. Rekao sam mu je li normalan, kaj to radi, a on je nešto odgovorio, ne sjećam se više. Zgrabio sam ga rukom za lice i položio na pod pa su mi s glave opale naočale za čitanje. Pustio sam sina i htio sam podići naočale, ali on ih je namjerno zgazio nogom i krenuo prema svojoj sobi. Bio sam ljut pa sam ga prstima ćušnul po glavi, ništa strašno”, svjedočio je Vlado na Prekršajnom sudu u Varaždinu.

Nikola je, međutim, zbog brojnih ozljeda u srazu s ocem završio na Hitnoj. Tamo su mu ustanovljene “lakše tjelesne ozljede u vidu ozljede glave i prijeloma zuba”. Na upit prekršajnog suca kako je onda Nikola zadobio prijelom zuba, Vlado je odgovorio da ne zna.

“Naprosto ne mogu shvatiti da bi se to dogodilo zbog toga što sam ga rukom uhvatio za bradu i usta”, čudio se otac.

Nikola je svjedočio kako s roditeljima živi u stanu u Varaždinu, a odnosi među njima danas su uglavnom dobri.

“Ovaj događaj iz srpnja prošle godine bio je iznimka. Istina je da sam bacio hranu iz lonca, a to je onda isprovociralo moga oca koji me uhvatio za vrat i udario pa su mu naočale pale na pod. Da, zgazio sam ih, ali ne sjećam se jesam li to učinio namjerno ili slučajno. Ne znam jesam li potom ocu rekao da crkne. Ako jesam, to je bilo u afektu”, tumači sin Nikola.

Prema presudi Prekršajnog suda, “Nikola je po dolasku u stan uzeo lonac s hranom i isipao ga s balkona jer mu se ručak nije svidio, što je kod njegovog oca izazvalo uznemirenost pa je nasrnuo na sina uhvativši ga rukom za vrat te ga spustio na pod. Tad je Nikola namjerno potrgao naočale koje su Vladi pale na pod da bi ga zatim Vlado udario šakom u glavu, a Nikola je otišao u sobu vičući mu – crkni”.

Sud ih je obojicu proglasio krivima i izrekao im je po 600 kuna kazne zbog nasilja u obitelji.

Nije poznato tko je od ukućana pozvao policiju, piše Podravski.