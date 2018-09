Jokić iznenadio javnost: ‘Gotovo je! Kurukularna reforma je mrtva!’

Autor: Dnevno.hr

U Pressingu Televizije N1 gostovao je bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić. Komentirao je kurikularnu reformu, stranke na ovim prostorima i obrazložio zašto je odbio sudjelovati na konferenciji u Srbiji.

“Radi se o mojoj osobnoj odluci, zvala me njemačka gospodarska komora, na to sam inicijalno pristao. Kada sam vidio da konferenciju treba otvoriti Aleksandar Vučić, odustao sam od toga. To je moja osobna odluka, poštujem legitimitet srpskih vlasti, ali nemam namjeru govoriti pred ljudima koji pripadnike druge nacije i rase nazivaju ružnim imenima. Nema potrebe da se Hrvatsku uspoređuje s nacistima niti da se u Hrvatskoj Srbe naziva genocidnim narodom ili muslimane bilo kako negativno. Nemam što raditi u društvu takvih ljudi. Ljudima koji misle i žele suradnju na ovim prostorima, nema mjesta na takvim skupovima. Ljudi koji tako govore nemaju sadržaja, perspektive za mlade ljude pa se kriju iza prošlosti i vjekovnih bitaka. Ni na koji način, a to zna svatko u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, nemam ništa protiv Srba”, objasnio je Jokić.

Na pitanje voditelja što misli o projektu Škola za život, Jokić odgovara:

“Cjelovita kurikularna reforma je projekt koji je umro. To je možda i dobro. Škola za život je nešto drugo, želim projektu sreću, ali imam kao roditelj i stručnjak neke primjedbe na to. Cjelovita kurikularna reforma je mrtva. Bit će je teško oživjeti, to ovisi o političkim akterima. Način na koji je bila vođena, produkti, njih će biti teško ponovno uspostaviti. To je jedinstven projekt koji je išao iz same baze – vrtića, škola fakulteta”.

“Je li HNS ubio kurikularnu reformu?”, upitao je voditelj.

“Nije HNS, ubili su je mnogi drugi prije i poslije toga. HNS je koristi u dnevnopolitičke svrhe. Mene zanima dugoročno kvaliteta školskog i obrazovnog sustava. Ne mogu tvrditi da je to sve loše, tamo rade i moje kolege kojima ja vjerujem. Ipak, škole nisu opremljene, nema infrastrukture… Ovakav pristup imate u zemljama trećeg svijeta, Afrike i Centralne Azije. Možete li zamisliti ovakvu situaciju u Norveškoj, Austriji ili Češkoj?”, zaključuje Boris Jokić.