Jandroković je naglo počeo nestajati sa scene: Evo što se događa s jednom od ikona HDZ-a

Autor: Iva Međugorac

Kao jedna od najvećih zvijezda na domaćoj političkoj sceni u proteklih nekoliko mjeseci nametnuo se donedavni osječki župan, i novi ministar obrane Ivan Anušić koji je u svega nekoliko poteza dokazao da je premijer Andrej Plenković povukao dobar potez onda kada ga je s lokalne političke scene spletom okolnosti povukao na nacionalnu scenu prepuštajući mu poziciju koju je obnašao Mario Banožić. To što je Anušić opravdao Plenkovićevo povjerenje s odobrenjem promatraju u djelu HDZ-a, no kako tvrde upućeni nisu baš svi u stranci oduševljeni Anušićevim strelovitim usponom koji ne ide u prilog niti aktualnom predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

”Jandroković je već dugo frustriran svojom pozicijom predsjednika Sabora koja je zapravo samo formalna i ne ispunjava njegove ambicije. Nekakav dugoročan i neformalan plan u HDZ-u je bio da nakon Plenkovića upravo Jandroković preuzme stranku pa i Vladu, a sada kako je Anušić dospio u fokus taj plan s Jandrokovićem dolazi u pitanje i to je razlog njegova nezadovoljstva”, primjećuju u HDZ-u te dodaju da je primjetno kako je predsjednik Sabora u posljednje vrijeme sve manje medijski prisutan kao da se i sam svjesno gurnuo u drugi plan i prepustio politiku većim igračima od sebe.

”Plenković svojim ambicijama za ostanak u hrvatskoj politici guši Jandrokovićeve ambicije, predsjednik Sabora uz njega naprosto stagnira, a onda tu još imate i Anušića sa njegovim ambicijama koje za sada nisu do kraja poznate pa ne čudi da je Jandroković nezadovoljan i da se na jedan način osjeća degradirano mada on još uvijek u stranci uživa značajan utjecaj, djelomice i zbog svojih kadrova u državnim tvrtkama, ali se taj Jandrokovićev utjecaj ne može mjeriti s utjecajem kojega među članstvom ima Ivan Anušić, on je po tom pitanju u rangu s premijerom”, smatra se u vladajućoj stranci. Godinama je predsjednik Sabora slovio za jednoga od najvjernijih Plenkovićevih suradnika.

Plenković guši Jandrokovićeve ambicije

Osim toga, Jandroković je bio jedan od premijerovih podupiratelja onda kada je ovaj iz briselske stizao u hrvatsku politiku. Upravo je Jandroković svojedobno progovarao o tome kako je na Plenkovićev nagovor odlučio ostati u politici, ali je u međuvremenu napustio poziciju glavnog tajnika HDZ-a koju je preuzeo Plenkovićev prijatelj Krunoslav Katičić dok je Jandrokoviću preostala samo njegova funkcija predsjednika Sabora. Neosporno je da posao predsjednika Sabora iziskuje puno vremena i angažmana, ali taj posao je prema tvrdnjama HDZ-ovaca daleko od Jandrokovićevih ambicija pa i sposobnosti.

Dio je HDZ-ovaca koji drže da je to jedan od razloga radi kojih se razvodnio odnos između njega i premijera Plenkovića u čijem se krugu govori o tome kako Plenković smatra da Jandrokoviću ne može potpuno vjerovati. Nerijetko se o Jandrokoviću i govori baš u tom kontekstu bliskosti sa svim stranačkim šefovima počevši od Ive Sanadera. Kada je Sanader posrnuo Jandroković se zbližio sa bivšom premijerkom Jadrankom Kosor.

U politici ostao zbog Plenkovića

Ne može se reći da je Jandroković bio pretjerano blizak sa dvojcem Brkić-Karamarko pa je baš tada s pozicije saborskog zastupnika HDZ-a počeo razmišljati o odlasku iz političkih u poduzetničke vode od čega ga je odgovorio Plenković. Tijekom prvog Plenkovićeva premijerskog mandata Jandroković je uspio izgraditi svoju unutarstranačku mrežu i profilirati se u medijskom prostoru kao jedan od rijetkih stabilnih HDZ-ovaca koji je bio rado viđen gost i po stranačkim organizacijama diljem zemlje. Dugo su HDZ-ovci spekuliralo i o mogućoj Jandrokovićevoj predsjedničkoj kandidaturi, ali to je rizik u kojega se on navodno nema namjeru upuštati i navlačiti na sebe dodatni sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Upućeni u odnose unutar HDZ-a tvrde uz ostalo da nije samo Plenković taj koji je u zadnje vrijeme rezerviran prema Jandrokoviću već je i Jandroković taj koji je zahladio odnose s premijerom. Ne može se reći da njih dvojica ne komuniciraju, i da se ne sastaju, ali sve to samo je dio protokola. Načelno Jandroković s Plenkovićem u posljednje vrijeme komunicira uglavnom preko Vladina glasnogovornika Marka Milića, premda ni njime nije pretjerano oduševljen, baš kao što dobar dio HDZ-ovaca nije oduševljen stanjem u stranci te kažu da upravo svjedoče zatišju pred buru koja bi mogla uslijediti nakon izbora.









U HDZ-u je kako svjedoči dio naših sugovornika premijer Plenković uspio ugušiti timski duh, a Jandroković i dio njegovih stranačkih kolega smatraju da bi politika samovolje koju Plenković provodi u stranci i Vladi mogla doći na naplatu i prije samih parlamentarnih izbora. No, to Plenkovića ne dira previše, kada je stranački život u pitanju on konzultacije provodi s prijateljem Katičićem, što nesnosno živcira dio članova i stranačkih kapitalaca koji su iziritirani time što Katičić bez ikakvog pokrića, a uz Plenkovićev blagoslov, izigrava velikog šefa.