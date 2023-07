Potpis koji bi za Plenkovića mogao biti koban! Najveća afera u povijesti Vlade: Na vrijeme je upozoravan

Autor: Iva Međugorac

Svaki tjedan skandal jedan, tako nekako u posljednje vrijeme djeluje HDZ-ov ministar gospodarstva Davor Filipović zbog kojeg se odnedavno ozbiljno preznojava i premijer Andrej Plenković i vodstvo njegove stranke, ali i članovi Vlade u kojoj se strahuje da bi im sada u predizbornom periodu mogao otpasti još jedan ministar kojega bi s vodeće pozicije mogle povući afere.

Nimalo bezazleno za Plenkovića

Nije to nimalo bezazleno, zna to vrlo dobro i premijer Plenković koji se ozbiljno znojio pred novinarima nastojeći izbjeći temu HEP-a i priču o plinu, za koju se već sada spekulira da bi mogla prerasti u jednu od najvećih afera u njegovom premijerskom mandatu. priča je to koja počinje paralelno s ratom u Ukrajini kada se cijela Europa pobojala za divljanje cijena plina, zbog čega se počela spominjati mogućnost njegove nestašice, što naravno nije nimalo bezopasno. Znajući za te posljedice vlada premijera Plenkovića donosi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom se propisuje da proizvođač prirodnog plina, odnosno društvo Ina radi osiguranja zaliha plina te povećanja raspoloživosti prirodnog plina u RH u periodu trajanja Uredbe kompletan prirodni plin proizveden u našoj zemlji mora prodavati HEP-u.

Prva Uredba je spomenimo usput donesena prošle godine u jesen, a trenutno je pak na snazi Uredba koja datira od ožujka ove godine. Budući da se u međuvremenu situacija s plinom stabilizirala, napunila su se i HEP-ova skladišta, no oni su u skladu s Uredbom nastavili kupovati plin po definiranoj cijeni od 47 eura mada je nisu imali gdje skladištiti pa je višak stavljen na prodaju.





”To je prva greška Filipovića, on je na viškove plina upozoravan još od ožujka, ali nije reagirao, niti se Uredba mijenjala, ona je bila na snazi do unazad nekoliko dana, kada je po svemu sudeći zbog izbijanja ove afere i pod pritiskom medija ukinuta po hitnom postupku”, objašnjava naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a koji kaže da se sve pojedinosti ovog slučaja u vladajućim redovima prate s posebnom pažnjom jer im jedna ovako velika afera sada definitivno nije potrebna.

Afera koja im nije potrebna

HEP je od Ine kupovao plin kojeg nije imao gdje skladištiti, plin završava u prodaji u vrijeme kada mu je potrošnja minimalna, a samim time očito i cijena pa se plin iz HEP-ovih zaliha prodavao i za jedan cent. Paradoksalan je to začarani krug u kojem je HEP kupovao plin za 47 eura, a zatim ga prodavao po osjetno nižim cijenama da bi se on opet na tržištu našao po osjetno višim cijenama za što Filipović nastoji odgovornost prebaciti na Upravu HEP-a, no pitanje je što su oni u HEP-u mogli kada Filipović na njihova upozorenja i dopise nije reagirao, a na snazi se nalazila sporna Uredba zbog koje u Vladi i jesu posebno zabrinuti jer kažu da bi Filipović kada i ako ga se nastavi napadati odgovornost nakon HEP-a mogao prebaciti i na predsjednika Vlade, koji će je u ovom slučaju teško izbjeći.

”Uredbu je donijela Vlada, a potpisao je premijer Plenković, dakle on je taj koji je formalno donio odluku da Ina mora prodavati plin HEP-u, a to što je Plenković energetiku pripojio s gospodarstvom i dao taj resor u ruke Filipoviću i njegovom savjetniku Jurici Lovrinčeviću građane teško da će zanimati ako se ova priča nastavi širiti”, kažu naši zabrinuti sugovornici iz vladajuće stranke koji niti ne očekuju da bi afera HEP uskoro mogla stati, jer na njoj ne prestaju inzistirati predstavnici oporbe, posebice oni u Mostu.

”Osim ovog potpisa Plenković je taj koji je Filipovića zadužio za područje energetike, a pored toga ministar je i član Skupštine HEP-a dakle on se ne može praviti da ništa nije znao, u svakoj normalnoj zemlji za ovo bi već snosio neku odgovornost, možda Filipović nije morao znati za svaki ugovor, ali za ove gubitke je morao znati, netko za to mora biti odgovoran, a Plenkovićev najveći problem je taj što on umjesto politike prihvaćanja odgovornosti i snošenja posljedica za isto, konstantno promovira politiku izbjegavanja odgovornosti, što bi mu se moglo obiti o glavu”, smatra se u djelu HDZ-a u kojem od početka FIlipovićeva ministarskog mandata nisu oduševljeni njegovom pozicijom te kažu da je gospodarstvo ozbiljan resor u kojem je trebalo imenovati iskusnog stručnjaka, ali je Plenković to ignorirao te se na preporuku svojeg prijatelja i glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića odlučio na Filipovića koji u zadnje vrijeme svako malo vladajućima izaziva neugodnosti.

Tako se nedavno saznalo i za njegovu navodnu prepisku i komunikaciju sa suvlasnikom tvrtke OMS Upravljanje Goranom Husićem s kojim je ministar prema pisanju Nacionala kontaktirao baš oko cijena plina, s tim da treba napomenuti kako je Husić jedan od protagonista afere Ina, a da je njegova tvrtka baš od Ine plin kupovala po iznimno povoljnim cijenama te ga potom preprodavala po deset puta višoj cijeni. Zbog ove afere Ina je kao što je poznato ostala bez milijardu kuna zarade na vlastitom plinu, ali Filipović prema vlastitim tezama ni za to nije znao, mada je osim s Husićem komunicirao i sa Damirom Škugorom, koji je također jedan od aktera afere Ina, a koji je blizak i sa Krunoslavom Katičićem, koji je kumski vezan i sa bivšim šefom Hrvatske odvjetničke komore Josipom Šurjakom, koji je također priveden u sklopu pomalo zaboravljene afere Ina.