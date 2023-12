Jak potres uzdrmao Dalmaciju: ‘Tutnjava pa nagli udar’

U srijedu u večernjim satima, potres jačine 4,1 stupanj po Richteru zatresao je područje Dalmacije. Nastavak je to serije podrhtavanja koja su zabilježena tijekom dana.

Epicentar potresa bio je 23 kilometra sjeverozapadno od Splita. Udar je zabilježen u 19.56 sati.

#Earthquake 23 km NW of #Split (#Croatia) 3 min ago (local time 19:56:11). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/yymOETXgzE pic.twitter.com/tjSS3Dpx6u

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2023