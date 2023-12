Strašan potres pogodio Filipine, zavladala panika: ‘Dolazi tsunami, imate pola sata’

Strašan potres magnitude 7,6 pogodio je Filipine, prenosi Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je udario na dubini od 63 kilometara, a uskoro se očekuje da će Filipine i Japan pogoditi tsunami.

Tamošnja seizmološka služba je rekla kako bi valovi mogli pogoditi Filipine do ponoći po lokalnom vremenu, oko 17 sati po našem, te kako bi ova pojava mogla trajati satima.

NHK, japanska TV kuća, je rekla kako bi valovi mogli doseći visinu do jednog metra, a da bi do zapadne obale Japana trebali stići malo kasnije, točnije oko 1:30 ujutro po njihovom vremenu, odnosno oko 17:30 po našem.

Another footage from the #earthquake in the #Philippines #filipinler deprem #erdbeben #EarthquakePH

