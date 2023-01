GRMOJA PODIVLJAO PA IZVRIJEĐAO MACANA! Ovo je samo početak? ‘Notorni PR-ovac u prljavoj kampanji. Kakav je on to pouzdan izvor’

Nikola Grmoja zgrožen je odlukom premijera Andreja Plenkovića da smijeni ministricu Natašu Tramišak.

“Kad već nema nikog u HDZ-u s malo petlje, moram stati u obranu bivše ministrice Tramišak od ove sramotne kampanje koju je u medijima pokrenuo Plenković, a u kojoj se nju nastoji prikazati kao neuračunljivu osobu s kojom je bilo nemoguće raditi. Informacije o njenom radu u medijima i javnosti su do ove smjene bile potpuno drugačijeg karaktera. Može se slobodno reći da je bila jedan od pristojnijih Plenkovićevih ministara”, napisao je Mostovac na svom Facebooku.

A riječi hvale nije imao ni za komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana.





“U prljavu kampanju po Plenkovićevu nalogu uključio se i notorni Krešimir Macan, PR-ovac kojeg mediji predstavljaju kao nekakvog neovisnog analitičara.

Kako Macan zna što kažu suradnici ministrice Tramišak u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova i kakav je on to pouzdan izvor koji bi nam prenio atmosferu u ministarstvu nakon njene smjene?! Žalosno je na što je sve spreman Plenković i njegova korumpirana medijska i PR kamarila”, piše Grmoja koji se koji sat ranije na istoj platformi okomio i na osječko-baranjskog župana Ivana Anušića.

‘S Anušićem je pobrisao pod HDZ-a’

“Jadno je ovo gaženje Nataše Tramišak preko neimenovanih HDZ izvora u medijima gdje je se želi prikazati kao nekakvu paranoidnu luđakinju.

A još je jadnija Anušićeva šutnja nakon što je Plenković smjenom Tramišak s Anušićem obrisao pod prostorija HDZ-a na Trgu žrtva fašizma”, komentirao je u četvrtak nakon smjena.

Podsjetimo, Macan je danas rekao da je još jedna smjena ministara “Plenkovićeva uobičajena izmjena”.

"Trener mijenja ekipu, mislim da je bila last minute izmjena Čagalj – Bačić", rekao je za N1 i dodao: "Obnova je u raljama birokracije. Čagalj ima sve kvalifikacije, dobra je s industrijom. Jedino je jasno da je s ovim zadnjim potezom politički teret na obnovi, sve karte su na tome, morat će se pokazati rezultati. Vanđelić je prije govorio o krivom modelu, pokazalo se da je u pravu".









Paladina se ‘zasitio’, a Tramišak je ‘prekruta’

Mišljenja je i kako je Paladina “obavio dobar posao” i da se “vjerojatno zasitio”.

“Ovo će mu definitivno biti olakšanje, ali mogao je svojim autoritetom više napraviti. Ako se riješi obnova, možda će patiti inflacija. A to je možda veći problem jer svaki dan plaćamo kruh. Pokazalo se da je Plenković glavni trener, on se postavlja, priprema se za novi mandat i igra s kartama koja ima. Očito mu je problem izabrati imena”, smatra Macan.

Što se tiče Tramišak, tvrdi da ju je Anušić jednom uspio zaštititi, a "ovo je poruka da ima pravo veta".









“Za ministricu kažu da je bila teška, nesuradljiva, ali na svim razinama. Tako pričaju ljudi koji su radili s njom. U politici to ne ide, političari trebaju to prihvatiti. Politika je kompromis. Anušić je ljudski glasao protiv i to je okej”, rekao je Macan pa zaključio:

“Imamo takav sustav da je premijerova zadnja, a ona to nije razumjela. Očito je bila prekruta. Imam dojam kad pričaš s ljudima u Ministarstvu i izvana, kažu da su malo odahnuli, da je bila malo teška za suradnju”.