Dramatični prizori kod Makarske: Pogledajte kako Jadrolinijin trajekt šibaju jaki valovi i vjetar

Autor: Z.S.

Jaka bura koja je tijekom noći zapuhala na makarskom području nije zaustavila trajektni promet na liniji Makarska-Sumartin, pa je tako Jadrolinijin trajekt Ston isplovio u 9 sati usprkos 60-ak km/h jakom vjetru koji je na refule bio i jači. A prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda na Jadranu će u petak prevladavati sunčano.

U unutrašnjosti umjerena, povremeno i povećana naoblaka, a lokalno može pasti i vrlo malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, duž obale i na otocima između 7 i 12 °C.

Za subotu se pak najavljuje pretežno sunčano, prijepodne mjestimice u unutrašnjosti više oblaka, a ujutro lokalno i magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olujna, slabjeti i sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -8 do -4, na Jadranu od -1 na sjevernom dijelu do 6 °C na jugu. Najviša dnevna na kopnu između 2 i 6, duž obale i na otocima od 7 do 12 °C.

Što kaže Vakula

Glavni meteorolog HRT-a,Zoran Vakula,naglasio je kako treba izdržati još nekoliko ‘zdravo hladnih zimskih dana’ jer sve je veća vjerojatnost za skoru novu dugotrajniju južinu i za siječanj iznadprosječnu toplinu. “Nakon u većini Hrvatske pretežno sunčanog četvrtka, još jednog razmjerno hladnog, u unutrašnjosti gdjegod i studenog, pa i ledenog dana, na Jadranu dodatno i zbog vjetra, slijedi nam blago i sporo popuštanje hladnoće”, rekao je.

“I premda mnogi pamte i znatno hladnije dane valja spomenuti kako ovako hladno kao u ovom tjednu, uz česte minuse, ujutro na kopnu i dvoznamenkaste, ponegdje i cjelodnevne, u ovom dijelu godine u mnogim krajevima nije bilo već godinama. Također je zanimljivo primijetiti da su u posljednjem klimatološkom razdoblju (od 1991. do 2020. godine) jutra ovih dana siječnja u prosjeku osjetno toplija nego prije 30 godina, pri čemu je ovo jedno od najvećih zatopljenja u godini”, nastavio je.









“Ove je, pak, godine diljem Hrvatske prvi siječanjski tjedan bio osjetno topliji i od posljednjeg prosjeka, a ovih dana imamo jutarnju temperaturu zraka nižu čak i od nižeg prosjeka iz prošlog stoljeća, od 1961. do 1990. godine. Srećom, i dalje znatno višu od rekordno niske”, poručio je Vakula.