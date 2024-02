Analitičar otkriva što stoji iza Plenkovićevog ustrajanja na Turudiću: ‘Očito je što se događa premijeru’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je premijer Andrej Plenković okupio u utorak u podne u Banskim dvorima vladajuću koaliciju, kako bi se konačno raspleo gordijski čvor imenovanja Ivana Turudića novim glavnim državnim odvjetnikom. Na sastanak je došao i sam Turudić, koji je novinarima ispred Banskih dvora samo kratko kazao: “Mislim da ovo nije format za davanje izjava, ne mogu objasniti što ću sve govoriti. Vidimo se poslije”. Dodao je da će sve pojasniti onima koji ga trebaju izglasati.

Plenković je još u ponedjeljak rekao kako ustraje na prijedlogu Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika bez obzira na poruke koje su izašle u javnost, a koje je opisao kao “pravosudni voajerizam” i “upetljavanje u političke odluke onih čija to nije nadležnost”. Nakon današnjeg sastanka Plenković se obratio novinarima rekavši:

“Pozvali smo GDO-a, tj. kandidata Turudića da se s obzirom na niz informacija u medijima još jednom obrati članovima parlamentarne većine i predstavi svoj program, omogućena je bila rasprava svima, odgovorio je na sva pitanja. Jedinstven stav većine je da će podržati sutra Turudića kao kandidata kojeg vlada predlaže”, rekao je Plenković te dodao kako “u potpunosti otklanja tezu o nekakvom zarobljavanju institucija”. No, ono što je možda najviše odjeknuo je kako premijer smatra kako “ovakva akcija do sada nije viđena” te da se “izbor glavnog državnog odvjetnika pretvorio u udar u vladu.”

‘Vrlo opasna retorika’

Upravo ovu retoriku premijera politički analitičar Davor Gjenero smatra vrlo opasnom: “Kada vam se to dogodi, da nešto ovakvo shvaćate kao orkestrirani udar na Vladu, onda je to opasno. Hrvatska jest ušla ozbiljno u predizborno vrijeme, u predizbornom vremenu se skidaju rukavice, nestaju pristojni razgovori među akterima u političkoj areni, retorika se zaoštrava i to se jest prelomilo na ovom slučaju, ali kad uđete u retoriku ‘orkestrirani napad na Vladu’, onda to nije dobro za vas, pogotovo ne za čovjeka koji je cijelu svoju političku karijeru funkcionirao kao čovjek koji je smirio politički prostor HDZ-u. To jednostavno nije diskurs na koji smo navikli od njega te da to nije način na koji je on do sada govorio i mislim da je to velika šteta.”

Međutim, Gjenero smatra kako, unatoč tome što je sve što je Plenković kazao o Turudiću je točno i nema nikakvih dokaza da je sudac korumpiran, njegov javni ugled je ozbiljno doveden u pitanje.

“Taj tip političkog odlučivanja ne liči na premijera Plenkovića. Njega to gura u izolaciju prema onom biračkom tijelu kojem se obraćao cijela ova dva mandata i koje je nitko kao do sada u HDZ-u smekšao. On time gubi liberalno ili desno liberalno političko tijelo. Očito se ovdje radi o tome da je stranački interes prevladao nad političkom logikom kojom se do sada vodio Plenković”, navodi Gjenero i dodaje:

“Mislim da je to za njega velika šteta. Meni je jasno da postoji politička logika koja kaže ‘ako mi popustimo, znači da smo priznali slabost’, međutim meni se čini da je to pogrešna odluka.”









‘Plenkovićeva pozicija unutar HDZ-a slabi’

No, Gjenero ide još dalje i objašnjava svoj stav, govoreći o tome što vjerojatno stoji iza ove Plenkovićeve najnovije odluke da gurne Turudića na poziciju glavnog državnog odvjetnika, nakon što se, kako analitičar navodi, pojavio sada u finalu, puno godina nakon što je za vrijeme Karamarkove vlade slovio kao ozbiljan kandidat za ministra pravosuđa.

“To je pokazatelj činjenice da je očito njegova pozicija unutar HDZ-a slabija nego što je to bila prethodnih tri godine, u razdoblju nakon unutarstranačkih izbora, očito on procjenjuje da danas nema tu političku snagu unutar stranke koju je imao nakon trijumfa na unutarstranačkim izborima. Turudić nije akter prema kojem Plenković ima bilo kakve dugove, ali je činjenica da je on akter koji je u vrijeme Karamarka slovio kao izgledni kandidat za ministra pravosuđa i da je bio čovjek koji je u razdoblju Milanovićeve vlade često ili uglavnom s pravom kritizirao politike Milanovića i njegova ministra Orsata Miljenića.

Međutim, nakon što je Plenković preuzeo upravljanje strankom, Turudića u političkom smislu nije uopće bilo na obzorju, a pojavio se sada u finalu. Očito je da premijer Plenković nema snagu unutar stranke odreći se aktera koji mu donosi loš imidž”, navodi Gjenero.









‘Ovo je naznaka dosta nesigurnih scenarija’

On još jednom ističe kako tu nema dokaza korupciji, međutim tvrdi i kako je činjenica da je u srednjoeuropskom miljeu jednostavno nezamislivo da se suci, a pogotovo suci krivičari druže s ljudima iz crne kronike te da uopće poznaju takve ljude.

“Nažalost, mi imamo zadnjih 20-ak godina praksu intimizacije odvjetnika krivičara sa svojim klijentima i povezivanje sudaca krivičara s ljudima koji su ‘subjudice’. Toga ne bi smjelo biti i nije lijepo da imamo situaciju da je glavni državni odvjetnik prisan s takvim ljudima, bez obzira postoji li ikakav dokaz da je on njima pogodovao.

Meni se čini da je to naznaka jako velikog slabljenja umjereno desno centrističke opcije, a u uvjetima kada raste populizam u političkoj areni to može biti naznaka zapravo dosta nesigurnih scenarija u budućnosti. Ja se ne bojim da će izborom Turudića korupcija porasti, ali će percepcija neovisnosti pravosuđa biti još ugroženija i to jednostavno nije dobro”, zaključuje Davor Gjenero.