Hrvatska već može riješiti put u Pariz, a Tucak pričao o upozorenju koje je dobio

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je s ozbiljnim pristupom rano rezultatski pobjegla Australiji i riješila je svoj prvi zadatak na Svjetskom prvenstvu vaterpolista u Dohi. Pobjedom s 13:8 u prvom kolu u skupini hrvatski reprezentativci su stekli prednost pred Australcima u borbi za drugo mjesto na kraju prvog kruga, a sada slijedi borba i za prvu poziciju u grupi, koja izravno vodi u četvrtfinale.

Nastup u četvrtfinalu bi sa sobom donio i ulaznicu za odlazak na Olimpijske igre u Parizu, što je za Hrvatsku glavni cilj na ovom SP-u, a s obzirom na to, jasno je koliki ulog ima utakmica u kojoj će u srijedu protivnici biti Španjolci, koju su hrvatske vaterpoliste nedavno u Zagrebu svladali u finalu Europskog prvenstva. Taj susret je u srijedu na rasporedu u 17 sati po našem vremenu, a dobije li Hrvatska, to bi značilo i otvoren put prema prvom mjestu u grupi, nastupu i četvrtfinalu i odlasku na OI u Parizu.

Australci nisu bili bezazleni protivnik, o čemu su govorile i riječi kojima je Ivica Tucak nakon utakmice otkrio dio pripreme za ovaj nastup. Pristup je bio ozbiljan, a tome je pomoglo i upozorenje američkih kolega hrvatskom izborniku, da je australska momčad snažna i da se protiv njih mora ići jako. Hrvatska je u ranoj fazi susreta to provela u djelo.

‘Odigrali smo baš pravu utakmicu’

“Odigrali smo baš pravu utakmicu, postojani, ‘čisti’ u glavi. Došlo je, u redu, do malog opuštanja pred kraj, ali to je nešto normalno. Čestitke momcima jer vrlo je bitan i dojam kako se ulazi u svaku utakmicu, u svako natjecanje. Ova nam utakmica daje pravo vjerovati da puno toga možemo mi i ovdje napraviti”, rekao je Tucak nakon utakmice, a sličan dojam imali su igrači.

“Pobijedili smo s uvjerljivom gol-razlikom. Bili smo pravi, shvatili smo, znali što nam i koliko ova utakmica znači, što nam nosi. To je uspješan prvi, mali korak u skupini. Dobro smo odigrali prvo poluvrijeme u biti. Tu smo se odvojili dovoljno da možemo malo ranije onda igrati u drugom dijelu”, bile su riječi kojima je pobjedu opisao Rino Burić.

“Kapetan Bijač nam je rekao da odmah na početku moramo biti agresivni, upravo onakvi kakvi smo bili u Dubrovniku i Zagrebu. To smo i pokazali, od početka do kraja smo kontrolirali utakmicu, a uz sve dužno poštovanje Australiji, mislim da smo mi ipak kvalitetnija momčad. Opet, čestitam im na dobroj borbi, nisu se predali, nisu se ‘raspali’, ali s naše je strane najbitnije bilo kako smo do kraja kontrolirali susret. Nije bilo nikakve nervoze i stresa”, rekao je Marko Žuvela.









‘Otvorili smo kako smo i htjeli’

“Otvorili smo onako kao što smo i htjeli. Tijekom cijelih priprema smo baš inzistirali na čvrstoj obrani da zadržimo agresivnost, da tu bude želja za blokiranjem svakog udarca suparnika. Bogu hvala, uspjeli smo u tome, a pogotovo u otvaranju utakmice. Kada smo tako čvrsti u obrani, naravno da se ta sigurnost prenese i u napad. U ovoj smo utakmici to uspjeli, odvojili se u početku i rekao bi mirno držali odstojanje do kraja utakmice. Možda ostaje na kraju žal zbog nekoliko primljenih golova, ali sve u svemu, možemo biti zadovoljni itekako otvaranjem prvenstva s naše strane. Idemo se odmah pripremiti za iduću utakmicu za koju jako dobro znamo što nam nosi”, opisao je golman Marko Bijač.

“Znali smo važnost utakmice. Znali smo da pobjeda u ovoj utakmici ipak otvara vrata dobivanja olimpijske vize. Jednako tako smo znali da je reprezentacija Australije ipak momčad koja nam može napraviti probleme. Dobro smo ih analizirali, pripremili smo se za njih, te ušli s dobrom, pravom energijom. Od početka do kraja smo dominirali i zasluženo smo ih dobili”, rekao je jaki hrvatski strijelac Jerko Marinić Kragić.

Početak je bio po željama, a slijedi utakmica protiv Španjolaca, protiv Hrvatska već može osigurati nastup u četvrtfinalu i put u Pariz.