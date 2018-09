(VIDEO) AKCIJA O KOJOJ ĆE SE JOŠ DUGO PRIČATI! Pogledajte kako su dinamovci izigrali Fenerbahče!

O ovoj će se akciji pričati još danima, ako ne i tjednima! Dinamo je već nakon 27 minuta utakmice prvog kola Europske lige protiv Fenerbahčea imao 2:0, a Mario Gavranović je sudjelovao u oba gola i to kao asistent.

No, briljantan je potez bila njegova asistencija za drugi gol kada je u trku petom asistirao za Hajrovića. Navukao je dvojicu protivničkih igrača na sebe i onda samo petom lagano dao za Hajrovića koji je rutinski zakucao u donji desni.

Izet #Hajrovic scores for Dinamo! The former Galatasaray man scores against Turkish club #Fenerbahçe in #UEL.

4 goals and 5 assists so far this season for the Bosnian winger in all competitions. pic.twitter.com/9sEuwvfXq7

— BH live (@BHlive_official) 20. rujna 2018.