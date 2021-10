‘MODRIĆ JE BIJESAN ZBOG SITUACIJE U REALU!’ Potres u svlačionici Kraljeva uoči velikog derbija!

Danas se igra prvi El Clasico ove sezone i prvi od odlaska Lionela Messija iz Barcelone i velike krize koju proživljava katalonski klub. Real je u puno boljoj poziciji, ali ipak nije sve bajno.

Obje momčadi hvataju formu i nisu u najboljim izdanjima. Barcelona je imala užasan start u sezonu, ali protiv Reala je uvijek drugačija priča, pa će biti zanimljivo vidjeti što će se događati u velikom derbiju.

Real bi s tri nova boda zasjeo na vrh La Lige s Real Sociedadom, s tim da Baski imaju utakmicu više. No, jedna stvar brine navijače Reala.

Španjolski El Nacional uoči velikog derbija pričaju o velikom potresu u svlačionici Reala. Glavna uloga pripada kapetanu Vaternih Luki Modriću.

Carlo Ancelotti od početka nove sezone dozira Modrića s nastupima jer je svjestan da 36-godišnji Vatreni ne može pratiti ritam iz prijašnjih sezona kada je igrao više od 40, 50 utakmica u sezoni. Ipak, El Nacional prenosi kako je Modrić zbog toga nezadovoljan, a spominje se i najgora mogućnost za Kraljeve – odlazak Luke!

Luka Modrić will play his 4️⃣0️⃣0️⃣th game with Real Madrid against Barcelona.

Legend. pic.twitter.com/GJX8aZNJyL

— 𝐸𝓁𝑒 (@EleModric) October 19, 2021