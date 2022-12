HRVATSKA MOŽE DO VELIKOG SPEKTAKLA! Dolaze Japanci, ali u četvrtfinalu prijetio bi nam Brazil!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dug je i silno napet bio dan na Svjetskom prvenstvu u Katru. Nakon što je Hrvatska izborila osminu finala utakmicom bez golova protiv Belgije, večernje utakmice donijele su susret s Japanom u ponedjeljak u borbi za četvrtfinale, s pogledom prema protivniku koji je izveo senzaciju završivši na prvom mjestu u skupini sa Španjolskom i Njemačkom.

Japanci slave svoj veliki uspjeh, a nakon njega, počinje priprema za protivnika kojeg Vatreni nikako nisu očekivali, po riječima Zlatka Dalića nakon utakmice. Dalić je pričao o Španjolskoj, o spoju mladosti i iskustva u momčadi koju vodi Luis Enrique, a umjesto toga, slijedi ogled s protivnikom kojem je na klupi izbornik Hajime Moriyasu.

U ponedjeljak u četiri popodne po našem vremenu krenut će se s centra u novom velikom izazovu za hrvatske reprezentativce, s respektom koji Japanci itekako zaslužuju poslije pobjeda nad Njemačkom i Španjolskom u skupini. Ipak, gledaju renome protivnika, djeluje obećavajuće da Vatreni neće ići na Španjolce koji su uoči posljednjeg kola bili najbliži prvom mjestu u grupi, a pogled korak dalje, u četvrtfinale, nudi šansu da se dogodi spektakl u kojem bi Hrvatska tražila senzaciju.





Turnirski ‘kostur’ vodi prema – Brazilu

‘Kostur’ eliminacijske faze SP-a smjestio je Hrvatsku u dio ždrijeba velikog turnira u Katru u kojem bi najizgledniji četvrtfinalni protivnik bio Brazil. S dvije pobjede u dosadašnjem tijeku SP-a, protiv Srbije i Švicarske, Brazilci su već osigurali prolazak, a s prvog mjesta ih sutra može skinuti samo nepovoljna gol-razlika u odnosu na Švicarce.

Do toga bi došlo u slučaju da Brazil izgubi od Kameruna, a Švicarska u posljednjem kolu svlada Srbiju, i to s razlikom golova koja bi donijela skok na prvo mjesto, ispred Brazilaca. To ipak nije izgledno, pa brazilski izbornik Tite može bez puno stresa gledati prema raspletu u grupi.

Što slijedi dalje?

Bude li Brazil prvi u svojoj skupini G, u osmini finala dočekao bi drugoplasiranog iz skupine H. U njoj prije posljednjeg kola vodi Portugal, koji ima šest bodova, slijedi Gana s tri boda, a Južna Koreja i Urugvaj imaju po bod. U posljednjem kolu u toj grupi sutra će igrati Portugal – Južna Koreja i Gana – Urugvaj.

Brazilci protiv Ganaca, Južne Koreje ili Urugvajaca? Nema dvojbe tko bi bio izraziti favorit u takvom dvoboju osmine finala, a Vatreni bi svojom pobjedom nad Japanom išli u napad na južnoameričke velikane, peterostruke svjetske prvake.

Znaju se i termini ključnih utakmica u eliminacijskoj fazi. Hrvatska i Japan igrat će u ponedjeljak u popodnevnom terminu, a budu li prvi u svojoj skupini, čemu su jako blizu, Brazilci bi svoj nastup u osmini finala imali istog dana navečer, u 20 sati po našem vremenu.

Četvrtfinale u kojem je moguć susret Hrvatske i Brazila na rasporedu je za osam dana, u petak, 9. prosinca, u 16 sati po našem vremenu.









Bilo bi baš sjajno pratiti takav spektakl…