Dinamo je na prekretnici, sad će se vidjeti je li to bio splet nespretnih okolnosti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Odjeknuo je poraz Dinama protiv Lokomotive, ruku na srce nema onoga kojeg 0-3 trijumf autsajdera nije iznenadio. Nogometni trener i vrstan komentator Ilija Lončarević odmah će vam objasniti, iako je i on sigurno iznenađen, „kako Lokomotiva igra fin nogomet”, a povod je jasan, za vikend opet igraju Dinamo i Lokomotiva.

Pa tako on kaže: “Lokomotiva nije ugodno iznenadila, ova momčad već je nebrojeno puta dokazala da može pružati zanimljive i dobre partije. TI mladi igrači stasaju, željni su afirmacija i pokazuju to u utakmicama. Iznenađenje je Dinamo. Izgledao je neuobičajeno loše, s nedostatkom volje. Teško je o tome suditi izvana.”, rekao je i dodaje:

“Najveći šok je što je nakon priprema Dinamo tako izgledao, da se prva utakmica odigra u ovakvom izdanju. Takve partije obeshrabre navijače”, riječi su Ilije Lončarevića.

O Jakiru ima lijepe riječi

O treneru Jakireviću, kojeg sada svi prozivaju, Ilija Lončarević ima lijepe riječi: “U nogometu vam je to tako, Sergej mi je zaista drag, osjećam poštovanje. No, nakon ovakvog događaja nije ništa neubičajeno da se postavlja pitanje njegove odgovornosti. Kao trener to sam u nogometu osjetio bezbroj puta.”

“Još nešto vrijedi reći, ovo je prvenstvo puno iznenađenja, kiksaju svi ovi vodeći, čak je bilo i čudno da je Hajduk s toliko kikseva bio uvjerljivo prvi na ljestvici donedavno. Pokazuje dosta toga, ponajprije da se liga izjednačila. Ali ne zato što su ovi s vrha bolji, nego što su ovi ispod napredovali”.

Na kraju Lončarević je zaključio: “Dinamo je doveo nove igrače koji se nisu u startu pokazali, odradio je pripreme i sve se očekivalo osim ovoga što se dogodilo. Teško je biti upućen u stanje momčadi, ali se može čak i pretpostaviti da je to možda bio splet nespretnih okolnosti s Lokomotivom. Dinamo se poslije oporavio, a vidjet ćemo za vikend je li to bila slučajnost i može li Lokomotiva sve ovo ponoviti”.