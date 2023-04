‘NESTALA’ DJEVOJKA KOJA JE VOZILA PETROVIĆA U TRENUTKU SMRTI! Više se ne pojavljuje u javnosti, evo njezinih zadnjih fotografija…

Dražena Petrovića nećemo nikad prežaliti, tu nesreću od koje nas dijele već desetljeća. A jedna stvar ne prestaje intrigirati, sudbina njegove njemačke djevojke, a koja je tad bila za upravljačem…

Naime, Klara Szalantzy već odavno je nestala iz fokusa i ne pojavljuje se u javnosti, a sjedila je za volanom kada je ponajbolji europski košarkaš svih vremena Dražen Petrović preminuo u 29. godini.

Podsjetimo, posljednju utakmicu za Hrvatsku Dražen je odigrao protiv Slovenije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 1993. godine. Hrvatska reprezentacija vratila se iz Poljske avionom, no Dražen Petrović je na put krenuo automobilom sa svojom tadašnjom djevojkom.

Dakle, Klara je vozila Golf, a Dražen je spavao na mjestu suvozača. Udarili su u kamion koji im je bio na putu, a Klara ga nije vidjela jer je vidljivost bila vrlo loša loša zbog obilnih padalina.

Dražen Petrović je poginuo, a Klara je prošla sa lakšim ozljedama. U automobilu je bila i turska košarkašica Hilal Edebal, koja je sjedila na zadnjem sjedištu, zadobila je teške ozljede, uspjela se donekle oporaviti iako ima velikih problema s pamćenjem.

Nico Rosberg, Klara Szalantzy and Oliver Bierhoff visit the IWC booth on January 20, 2015 in Geneva, Switzerland. pic.twitter.com/I0yP3OOREN

— CONGRATS NICO (@FTWDROSBERG) January 20, 2015