(FOTO) ‘IMAM DVA METRA I OBOŽAVAM SE SE**ATI!’ Košarkašica opet pozornost plijeni, ali zbog dresa na Igrama

Ženska košarkaška reprezentacija Australije uvijek ima neke zanimljive ideje o dresu u kojem će igrati.

2006. godine odlučile su igrati u širokim kratkim hlačicama. Takve vrste šorceva možemo primjetiti kod muških košarkaša.

Ipak, ove godine odlučile su se za još ‘luđi’ potez. Naime, Australke će na ovim Olimpijskim igrama igrati u jednodijelnom dresu koji je pripijen uz tijelo. Takva vrstu dresa zamjećujemo kod plivačica, gimnastičarki, atletičarki pa čak i kod odbojkašica, ali do sada još nikad i kod košarkašica.

locked in with my ladies in Las Vegas 🇦🇺💚✨ pic.twitter.com/KtevACh1zy

— Elizabeth Cambage (@ecambage) July 12, 2021