JE LI TO KRAJ IZMEĐU REALA I MODRIĆA? Luki jedinom nije ponuđen novi ugovor

Ugovor između Real Madrida i Luke Modrića ulazi u zadnjih četiri mjeseca, a postaje sve neizvjesnije hoće li Florentino Perez ponudi novi jednogodišnji ugovor kapetanu hrvatske reprezentacije.

Kako donosi španjolski novinar Tomas Gonzales, Real je ponudio nove ugovore četvorici igrača, od kojih su dvojica Toni Kross i Nacho, no ponudu za novi ugovor nije dobio Luka Modrić.

“Ceballos, Asensio, Kroos i Nacho primili su ponude Reala za produljenje ugovora, koji im svima istječu za četiri mjeseca”, objavio je novinar.

Luka je trenutno najstariji stanovnik svlačionice Los Blancosa, a sve češće se Modrić nalazi pod kritikama čim Realu ne ide najbolje, a u prvenstvu zastaju velikih 11 bodova za Barcelonom, a počinje i Liga prvaka u kojoj se očekuje barem finale.

Odlazak ili oproštaj

Modrić je više puta naglasio kako bi želio karijeru završiti u Madridu, ali Luka je i dalje na samom vrhu europskog i svjetskog nogometa pa je pitanje želi li, ako mu Real ne ponudi novi ugovor, u novu avanturu, ili će završiti karijeru na ljeto ove godine.

Ako odluči nastaviti karijeru van Reala, Saudijci su Modriću nudili pozamašnu svotu da opet zaigra sa Ronaldom u Al Nassri, a i Mourinho je izjavio da ako Roma želi brzo naslov, neka dovedu Luku u Vječni grad.

🇭🇷 Luka Modric career stats:

👕 858 games

⚽️ 98 goals

🎯 145 assists

🏆 26 trophies









⭐️ 1 Ballon d’Or

⭐️ 1 FIFA the Best

⭐️ 1 UEFA Best

One of the best midfielder in history of football. 🔥👏🏽 pic.twitter.com/DguY9M1t3i

