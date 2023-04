(FOTO) BIVŠI DINAMOVAC GLEDAO U STRAŽNJICE: Dok je njegova momčad pucala penal navijači skinuli gaće

Clermont je u 31. kolu Ligue 1 ugostio Angers, domaćini su uspjeli osigurati sva tri boda iako su dobar dio utakmice bili s igračem manje. Za pobjednika nastupa i bivši Dinamovac, Komnen Andrić.

Angres je na putu za drugu ligu, a njihovi navijači rade sve što mogu kako bi pomogli svom klubu. Pa su tako potegli nešto više od 370 kilometara da podrže svoje ljubimce.

Dokaz koliko pomažu vidjeli smo u 39. minuti kad je Clermont išao pucati penal. Muhammed Cham Saračević stavio je loptu na bijelu točku i pripremao se izvesti najstrožu kaznu, a kad je pogledao na tribinu šok.

Navijači Angresa su skinuli gaće i okrenuli stražnjicu prema tamnoputom mladiću bh. korijena koji nastupa za Austriju, a debitirao je protiv Hrvatske u Ligi nacija.

Explicit content warning! Angers fans MOONED Clermont’s Muhammed Cham in hilarious attempt to put him off penalty in Ligue 1 clash pic.twitter.com/WPsfFBwrPB

