Dinamo je sad baš jako opasan, a jedna stvar može presuditi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iznenadio nas je proslavljeni nekdašnji Dinamov, ali i Hajdukov , a danas trener, Stjepan Deverić sa svojim razmišljanjima i dojmovima nakon pobjede Dinama u Sevilli protiv Betisa (1-0). Utakmicu je gledao, veli, pomno i odmah je osjetio kako je Betis u našoj javnosti prije utakmice bio i – precijenjen.

“Ne, nikako ne želim umanjiti snagu Dinamove pobjede. Nego, mnogi me pitaju jesam li iznenađen veoma dobrom Dinamovom partijom? Vjerujte mi da nisam. Znam koliko Dinamo može o dobro i loše odigrati. U Sevilli su modri igrali ujednačeno, strpljivo, mudro, ali i iz sve snage. To su vam takve utakmice, tu se igrače napale, daju sve od sebe. A Dinamu to nedostaje u domaćem prvenstvu. Mislim da se o Betisu pisalo i govorilo kao da je momčad s druge planete. Betis nema opsežnu kvalitetu kao Real ili Barcelona, ali je čvrsta momčad s puno oslanjanja na tehniku. A protiv takvih momčadi se da igrati”

Opet, lijepo je bilo gledati Dinamo koji je od prve minute gledao prema naprijed, nije se mislio isključivo braniti? “To je bio pravi smjer za ovu utakmicu, sigurno. Međutim, kada zapnete iz sve snage uvijek vam se tijekom utakmice otvaraju situacije koje se ne otvaraju ako ne igrate stopostotno. Upravo to se Dinamu događalo.”, kaže i nastavlja:

Betis može pogurati Dinamo

“Voljni element je bio pravi, a Betis je vidio da ima posla s konkretnim suparnikom i nije se snašao. Jest, možda je malomviše napadao, ali se isto bojao preuzeti veliki rizik je je uvidio da Dinamo nije bezopasan. I što je utakmica više odmicala to je Betis bio smušeniji, a Dinamo nije prestajao gledati prema Betisovom golu. Nakon sigurno izvedenog jedanaesterca Petkovića Dinamo se tek onda doista morao povući, jer je i Betis konačno zaigrao na rizik. Vidjelo se da je ova utakmica tek prvo poluvrijeme cijelog dvoboja”.

Što možemo očekivati u uzvratu? “Ma, jasno je da ništa nije gotovo. U Betisu znaju da sada imaju posla s dobrom momčadi. To što smo mi precijenili Betis i njih je odvelo prema krivom razmišljanju. Uvjereni da su veliki favoriti Španjolci su u utakmicu ušli dosta mlako. A Dinamo je to jedva dočekao, u zagrebačkoj momčadi su se zacijelo bojali odmah neprestanih juriša. A uopće nije bilo tako. Betis je Dinamu dozvolio igru. A znam da Dinamo može biti ovakav uvijek, ali mora biti gas na najjače.”

“U uzvratu vjerujem u Dinamov motiv i u vraćemo samopouzdanje. Utakmice ovakvog kalibra sjajan su doping za samopouzdanje. A to je Jakirovićevoj momčadi ove sezone kronično nedostajalo. Možda je samopouzdanja falilo i kod trenera, pa ga je sad dobio. Uglavnom, zadovoljan sam i ja sa svojom percepcijom, kada sam pomislio da se taj Betis malo i precjenjuje. Dinamo je odigrao dobru, ravnopravnu i taktički mudru utakmicu. Vidi se kod nekih igrača i iskustvo iz prošlih europskih dvoboja. Dinamo nije otišao u Andaluziju na smaknuće nego prema novom životu, tako je to ispalo”, zaključio je.