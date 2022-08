(VIDEO) ‘NAJLUĐI GRAĐEVINSKI POTHVAT’: Zgrada visine 480 m i dužine 120 km imat će stanovnika kao neka manja država!

Autor: Zlatko Govedić

Saudijska Arabija predstavila je planove za izvanredan građevinski projekt daleko iznad razmjera svega viđenog do sada. Bliski istok sigurno ne bježi od izgradnje velikih stvari; Burj Khalifa u Dubaiju najviša je zgrada na svijetu sa svojih impresivnih 829,9 m.

No sada je Saudijska Arabija otkrila planove za nešto još odvažnije – horizontalni neboder koji se sastoji od dvije zgrade od 488 m, što je više od Empire State Buildinga, koje idu paralelno jedna s drugom u dužinu oko 121 km te s brojnošću stanovništva na razini neke omanje države.

Ta nevjerojatna struktura, koja bi koštala više od bilijun dolara, zapravo bi bio samostalni grad s transportnom mrežom, staklenicima za uzgoj hrane, trgovinama, kućama, parkovima, rekreacijskim sadržajima i svim ostalim što je potrebno za život i rad.





Poznata kao “Mirror Line”, zgrada će se protezati od zaljeva Aqaba, kroz planinski lanac i sve do pustinje.

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman navodno želi da taj golemi projekt bude dovršen do 2030. godine, no stručnjaci pretpostavljaju da bi za njegovu izgradnju moglo trebati i do 50 godina.

Ne sumnjamo da će projekt zaživjeti.