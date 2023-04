MUSK OPET ‘PODIGAO PRAŠINU’! Nižu se reakcije na njegovu namjeru s umjetnom inteligencijom: ‘Ima li kraja njegovoj megalomaniji?’

Elon Musk priprema se pokrenuti novi startup za umjetnu inteligenciju (AI), imenom X.AI, koji će se izravno natjecati s OpenAI-jem, objavljeno je u petak.

Priča otkriva da je Musk prošlog mjeseca osnovao X.AI u Nevadi i odobrio prodaju sto milijuna dionica za tvrtku u privatnom vlasništvu. Prema državnim dokumentima, Musk je jedini direktor nove tvrtke, a Jared Birchall, osoba od povjerenja i direktor Muskova obiteljskog ureda, njegov je tajnik.

Ranije tog dana, objavljena je priča o Muskovoj namjeri da pokrene novu AI tvrtku. Priča je tvrdila da Musk okuplja tim istraživača i inženjera umjetne inteligencije, s idejom zapošljavanja čak i zaposlenika vodećih AI tvrtki, kao što je DeepMind u vlasništvu Alphabeta.

Kako se navodi, Musk je razgovarao s nekoliko investitora u SpaceX i Teslu o podršci njegovom novom AI startupu. “Hrpa ljudi ulaže u to… to je stvarno i oni su uzbuđeni zbog toga”, rekla je osoba koja je izravno upoznata s raspravama.

