Ljudi izbezumljeni zbog slike koja kruži internetom: Tvrde da je na njoj vremenski putnik

Autor: H.B.

Društvenim mrežama ponovo kruži stara fotografija na kojoj se, prema mišljenjima mnogih, nalazi takozvani “putnik kroz vrijeme”. Riječ je o crno-bijeloj fotografiji iz Drugog svjetskog rata koja prikazuje skupinu ljudi i vojnika ispred jedne trgovine, među kojima se nalazi i jedan čovjek koji drži ruku podignutu u položaju kao da razgovara na mobitel.

Kako piše The Sun fotografija je snimljena u glavnom gradu Islanda, Reykjaviku 1943. godine, dakle, godinama prije nego što je mobilni telefon izumljen. Prvi mobitel Motorola DynaTAC 8000X prodan je godinama nakon, konkretnije 1973. godine.

Vremenski putnik ili?

Muškarac na slici drži ruku podignutu na uhu, a na sebi nosi kaput, kapu i gleda u smjeru kamere koja ga je i fotografirala. Sliku je podijelio njezin vlasnik Kristjan Hoffman u Facebook grupi Gamlar ljósmyndir, što u prijevodu znači Stare fotografije.





“Američka vojska preuzima Island, kao što vidite. Na ovoj prekrasnoj slici pažnju privlači čovjek koji se pokraj izloga, na sredini slike, naslanja i priča na mobitel”, napisao je Hoffman u objavi. Njegova fotografija kruži internetom već godinama, a sada je ponovo tema rasprava. Neki tvrde da se čovjek u biti samo dirao ili češao po uhu, neki pak tvrda da je osluškivao sat jer stoji naslonjen baš na trgovinu satovima, no Hoffman inzistira da je na slici ipak nešto mistično.

Što zapravo radi?

“On nosi drugačija pokrivala za glavu i šal i ponaša se onako kako se i mi danas ponašamo”, zaključio je autor slike. A na društvenim se mrežama, gdje se slika ponovo dijeli, skuplja dosta komentara.

“Ma ljudi on ima tranzistor u ruci”, “Ne znam kako telefonira na mobitel, pa ne bi imao signala”, “Moguće da ima slušni aparat”, “Ma postojali su mobiteli i tada, ali ih je vojska držala u tajnosti”, “A koga bi on to zvao i uz pomoć kojeg operatera”, “Zašto bi vremenski putnik uopće išao u 1943., pa to je valjda najgore vrijeme za biti u Europi”, “Ma kakav mobitel, to mogu biti cigarete, šibice ili tranzistor”, samo su neki od komentara. No, oni koji su sliku vrlo dobro proučili, zaključili su da je čovjek ipak vjerojatno držao neki predmet u ruci i češao se po uhu.