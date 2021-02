ARHEOLOŠKO OTKRIĆE STOLJEĆA? Nećete vjerovati gdje je pronađena srednjovjekovna nekropola

Na lokaciji dojučerašnjeg studentskog doma koji je nedavno srušen kako bi se sagradile modernije zgrade za polaznike čuvenog engleskog Sveučilišta Cambridge, arheolozi su pronašli “pravo blago” koje su britanski mediji nazvali “otkrićem stoljeća”.

Nekropola iz ranog srednjeg vijeka pronađena je baš na tom mjestu, što je jedno od najvećih otkrića u engleskoj arheologiji još od 19. stoljeća.

Arheolozi su pronašli više od 60 grobova. U njima je pohranjeno više od dvjesta vrijednih predmeta od bronce, gline i stakla iz perioda od 400. do 650. godine, među kojima su i nakit, mačevi i grnčarija. Također, pronađeni su i artefakti iz prethodnog perioda Rimskoga Carstva.

Stručnjaci da riječ o veoma dobro očuvanim predmetima, ali i ljudskim posmrtnim ostacima te dodaju da će DNK analiza otkrivenih predmeta i ostataka umnogome pomoći da se rasvijetle migracije stanovništva poslijerimskog perioda.

‘Find of the century’: medieval hoard of treasures unearthed in Cambridge https://t.co/D87AYb75X4

— The Guardian (@guardian) January 30, 2021