Legenda estrade progovorila o Tomislavu Ivčiću: ‘Zašto se njegove pjesme pjevaju i danas?’

Autor: B.G.

“Večeras je naša fešta”, “Tamo gdje sam rođen”, “Tata, vozi polako”, a posebno – “Stop the war in Croatia” hitovi su nikad zaboravljenog Tomislava Ivčića. Prerano preminulom glazbeniku u čast, u njegovu rodnom Zadru, četvrtak navečer će se održati veliki koncert! Nastupit će Zorica Kondža, Doris Dragović, Tedi Spalato, Neno Belan, Matija Cvek, Mia Dimšić, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Vlado Kalember i mnogi drugi.

Tim je povodom za RTL Direkt progovorila i Zorica Kondža, koja je nije mogla izdvojiti najdražu pjesmu velikog glazbenika.

“Teško je reći koja je, to je isto ko da mene pitate koja je meni najdraža. Tomislav je puno hitova napravio, to je bio hit za hitom. Ne mogu izdvojiti baš jednu”, izjavila je Kondža koja je u vrijeme dok je Ivičić žario i pario ovim prostorima, bila tek u rock and roll fazi.





“Moram reći, kad se to već sve dogodilo prije 30 godina, našem Tomici ja sam tada imala 30-tak godina i manje, kada je već Tomislav bio velika zvijezda na ovim prostorima. Sjećam se kad sam išla Australiju ili Kanadu on je već tada na stadionima radio koncerte. Ja sam bila mala Zorica koja je bila u rock and roll fazi. Pamtim samo to da je u to vrijeme bio velika zvijezda, da su stalno hitovi izlazili, da su ljudi pjevali njegove pjesme i da su se pjesme pjevale o njegovom Zadru, sjećanjima na mladost”, kazala je, a na konstataciju da je interesantno je da se njegove pjesme pjevaju i sada i pitanje zašto odgovorila je sljedeće:

“Danas su u roju pčela, mušica i komaraca i svega čega se narojilo, mislim da su ljudi malo željni pjesme, pjevanja o ljubavi. Vidim da danas ljudi vole pjevati s pjevačem, poistovjetiti se s njim. To je ono što se nekad pričalo da se zapravo ugasila zabavna glazba, ali ljudi kada dođu na koncerte vole zabavnu glazbu.”

‘Imati troje djece i muža četvrtog, nije lako…’

Uz četiri desetljeća bogate glazbene karijere, Zorica je odgojila i troje nevjerojatne djece, no priznaje da joj nije bilo lako.









“Ne smijem vam otkrit odakle mi takva energija, to je tajna. Mislim da sam jedina žena na estradi koja ima troje djece. Ženi imati troje djece i muža četvrtog mislim da nije lako. Više sam se posvetila obitelji, mislim da je glazba tu malo patila ali sve se vratilo, ljudi me nisu zaboravili. Pomno sam birala i glazbu i tekstove, išla sam uvijek na kvalitetu ali ne količinu. Danas ljudi pjevaju pjesme koje su nastale 80-tih godina, to znači da su bili kvalitetne pjesme”.

Inače, Zorica Kondža je prošle godine sa suprugom Joškom Banovom proslavila 35 godina braka. Upoznali su se 1985., a vjenčali dvije godine kasnije. Imaju tri sina.

Njen Joško na koncertima joj svira na klavijaturama, a prije desetak godina otkrila je i u čemu je ključ njihove ljubavi.









‘Tu nema tajne. Mi smo očito drugačiji. Tu ulogu igra i kućni odgoj, vrijednosti koje su nam usađene, oboje dolazimo iz velikih obitelji. Prije svega, održava nas ljubav. Brak nije bajka kao što mladi danas misle. Ima tu prepreka koje treba proći i najvažnije je da se međusobno razumijete’ rekla je Zorica.

‘Postala mi je veliki trošak’

O njihovoj ljubavi govorio je i njen suprug Joško.

“Nakon tri godine što sam je pratio doma i stalno zvao na piće, pao sam u veliki trošak pa smo se vjenčali 1987. godine. Osvojili su me njezina osobnost i ljudske kvalitete”, rekao je Joško jednom prilikom kroz smijeh.

Zajedno imaju troje djece, Tonija, Ivana i najmlađeg Luku kojeg je Zorica rodila kada je imala 43 godine.

“Moram priznati da mi je treća trudnoća bila najlakša. Prva je bila najteža i porođaj je trajao 12 sati. Kada sam rodila Luku, imala sam 43 godine, a iako su mi svi liječnici govorili da neću moći dojiti, bila sam uporna pa sam dojila gotovo do 46. godine. Priroda se pobrinula za sve”, tvrdi pjevačica.