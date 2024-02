Čini se da Hrvati najviše guglaju o zemlji u koju žele pobjeći, a evo koga zanima Hrvatska

Društvenom mrežom X širi se karta koja prikazuje koje su europske države najguglanije. Fokus je stavljen na guglanje o zemljama, osim vlastite, a po tome se daje naslutiti i koju zemlju Hrvati i dalje smatraju najboljom za bijeg u bolji život.

Naime, godinama je je Njemačka Hrvatima bila prva na listi zemalja u kojima su odlučili potražiti bolji život. Uz Njemačku pri samom su vrhu godinama bile i Austrija, Irska, Italija, Švedska i Norveška.

I dok Hrvati odlaze, a u Hrvatsku dolaze brojni strani radnici, po ovoj karti, Hrvatsku najviše guglaju naši susjedi Slovenija i Bosna i Hercegovina, dok Hrvati po mapi najviše guglaju Njemačku, ali nisu jedini.

Most Googled Countries in Europe*

*Excluding their own country pic.twitter.com/MHDWQTUWzb

— Epic Maps 🗺️ (@Locati0ns) February 7, 2024