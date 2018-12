115. rođendan zrakoplovstva: Ležeći potrbuške Orville Wright poletio motornim zrakoplovom

Autor: Dino Milić-Jakovlić, Željko Marušić/ Autoportal

Jedan od ključnih trenutaka u razvoju suvremene tehnologije odvio se iznad vjetrovite plaže Kitty Hawk, na otoku Outer Banks u Sjevernoj Karolini, donosi autoportal.

Omogućili su ga braća Orville (1871. – 1948.) i Wilbur (1867. – 1912.) Wright iz Daytona, Ohio, neumorni istraživači bez formalne naobrazbe i mehaničari, koji su se najprije dokazali konstrukcijama bicikala.

Naposljetku, uspjeli su realizirati tisućljetni ljudski san o letenju. Razvoj zrakoplovstva bio je nevjerojatno brz, te u mnogočemu paralelan s razvojem samo 17 godina starijeg prizemljenog rođaka, automobila.

Ideje su preuzimane međusobno, premda znatno više prelazeći iz zrakoplova u automobile nego obratno, a i dobar dio onovremenih proizvođača radili su i jedno i drugo.

Ipak, može se reći da je razvoj zrakoplovstva, ponajprije zbog vojne uloge i s njom povezanih investicija, bio osjetno brži i impresivniji od razvoja automobila.

Na današnji dan, 17. prosinca 1903., u 10:35, Orville Wright poletio je zrakoplovom Wright Flyer I, kojeg je konstruirao i izradio s bratom Wilburom. Tijekom 12 sekundi upravljao je ležeći potrbuške te preletio je 37 metara, na visini od 2 do 3 metra.

To se smatra prvim uspješnim letom u povijesti, što je službeno priznala Fédération Aéronautique Internationale, međunarodna zrakoplovna federacija osnovana 14. listopada 1905., sa sjedištem u švicarskom gradu Lausanne.

Zanimljivo, prvi je let trebao biti 14. prosinca 1903., a bacanjem novčića u povijest se trebao upisati stariji brat Wilbur. No, let nije uspio i zrakoplov je oštećen, pa je tri dana kasnije uspješno poletio mlađi Orville. Tog su dana, naizmjence, izveli još tri uspješna leta, posljednjim je, u 59 sekundi, dolet iznosio 260 metara.

Prvi zrakoplov u povijesti bio je izrađen od smreke, dvokrilac, s krilima presvučenim tkanine muslin (od svile i pamuka). Bio je neobičnog pogona, jednomotorni, dvopropelerni. Dva dvokraka drvena propelera pokretala su se mehanizmom preuzetim od bicikla.

Motor je izradio Charlie Taylor, 4-cilindraš s blokom od aluminijskog i klipova od čeličnog lijeva, razvijao je 25 KS te je masom od 80 kg imao dotad najpovoljniji omjer snage i mase.

Najveća je zasluga braće Wright što su riješili troosno upravljanje zrakoplova – oko uzdužne osi, krilcima (valjanje), oko poprečne osi, kormilom dubine (uzdužni nagib) i oko vertikalne osi, kormilom pravca (skretanje).