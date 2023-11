Vanda Winter uhvaćena u rijetkom izlasku: Vratila se onome što najviše voli

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Talentirana hrvatska glumica i pjevačica, Vanda Winter, posljednjih nekoliko godina živjela je dosta povučenim životom. Rijetko smo je imali prilike viđati na događanjima, no zato je sada iznenadila jednim rijetkim izlaskom.

Naime, Vanda je bila jedno od poznatih lica koje se pojavilo na 31. dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta, održanoj 24. studenog u HNK-u.





Zablistala u ljubičastom

Za tu priliku naša glumica odabrala je svečanu ljubičastu haljinu bez naramenica te s prorezom sprijeda. Svojom glamuroznom opravom lovila je brojne poglede, a na svečanosti je čak i zapjevala.

Podsjetimo, ova glumica se prošle godine nakon dulje pauze vratila na kazališne daske. Izvodila je predstavu ‘Ljepotica i zvijer’, sa kojom je i započela svoju uspješnu karijeru.

“Da me netko vidi kao ljepoticu”

“Prije toliko godina sam igrala u produkciji kazališta Trešnja, tad sam bila još studentica na trećoj godini glume i to mi je bila velika odskočna daska. Lijepo je da se sad zatvorio ovaj krug i da me netko još uopće vidi kao ljepoticu,” komentirala je tada za In Magazin.

U posljednje vrijeme Vandi je sve teže pronaći balans između privatnog i poslovnog života. No zato joj je sin Fabijan odlučio to olakšati, jer je došao u dob u kojoj mu nije dosadno na kazališnim probama.

Vanda je sina inače rodila 2017. godine, u bolnici Sveti Duh. Dječak je stigao kao kruna njene ljubavi sa nogometašem Ivanom Parlovom, kojemu se zavjetovala na vječnu ljubav u prosincu 2015. godine.