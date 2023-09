Slika govori tisuću riječi: Nina Badrić u ovom društvu nije mogla sakriti blistav osmijeh

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Nina Badrić donedavno je uživala u ljetu na svojoj omiljenoj destinaciji, otoku Hvaru. Od tamo se redovito javljala fanovima, koje je sada obradovala fotografijom sa jednom osobom koju rijetko imamo prilike vidjeti.

Nina je, naime, u Zagrebu pozirala sa svojom majkom Milom, s kojom je iznimno povezana.

Osmjesi govore sve

“Moja stijena,” napisala je Nina uz niz fotografija. Na njima pozira u čvrstom zagrljaju sa Milom, a obje nisu mogle sakriti svoje široke osmijehe. Čini se kako je Ninin povratak posebno razveselio upravo njenu majku.





Sudeći po opisu, Mila je svojoj kćeri najveća podrška. Svoje oduševljenje nisu krili ni fanovi pjevačice, koji su ovu objavu pozdravili sa nebrojenim reakcijama i komplimentima na račun fotografija.

Bila je povezana i sa ocem

“Divno se drži mama,” poručila joj je pjevačica Pamela Ramljak. “Najdivnija susjeda”, “Pozdrav Mili”, “Nešto najsvjetlije u životu”, “Mama je mama, obje ste predivne”, “Čuvaj je dok je imaš”, “Divna majka i brižna kćer,” pisali su ostali fanovi.









Osim sa majkom, Nina je bila jako povezana i sa ocem, Simom Badrićem. On je, nažalost, preminuo 2013. godine od posljedica srčanog udara, nakon čega se Nina na neko vrijeme povukla iz javnosti.









“Svatko tko je to prošao zna da je to kao otkidanje jednog dijela sebe. S obzirom na to da ja vjerujem da negdje gore postoji neki savršeniji život, vjerujem da ćemo se svi opet jedanput zagrliti gore,” priznala je Nina za domaće medije.