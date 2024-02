Šef Ivan Vrbanec otkrio trik koji će spasiti živce svima koji mrze čistiti i pripremati ribu

Autor: G.B.

Sous chef ‘Hell’s Kitchen Hrvatska’ Ivan Vrbanec spasio je puno vremena i živaca onima koji muku muče s čišćenjem i pripremanjem ribe.

”Pokazat ću vam par trikova iz kuhinje, a započet ćemo s filetiranjem ribe. Dakle, zarežemo ju tu iza peraja, dobro ljuskice očistimo te režemo iza prateći leđa”, objasnio je Ivan te dodao kako se isto napravi i s druge strane, a zatim odreže rep.

”Kada smo sa svih strana odrezali krećemo pratiti kost”, rekao je Ivan te zatim skinuo glavne i središnje kosti. U rezanju je posebno naglašavao koliko je bitno pratiti kosti, a za kosti u sredini je koristio pincetu i posudu s vodom.

Bitan faktor je i zagrijana tava

”Tražite kosti koje idu do ribe. To je to kada pod prstima osjetite da je glatko. Dobili ste dva filea u relativno kratkom roku”, objasio je Ivan i dodao kako je bitno dobro osušiti file ribe prije pečenja. Naglasio je kako se to posebno odnosi na kožu koja se potom posoli, a zatim blago poulji. Ulje se stavi i na tavu te je bitno da je ona zagrijana.