PITA SA ŠIPKOM: Savršeni spoj čokolade i zdravog voća!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Savršeni spoj čokolade i šipka otkrijte uz recept za neodoljivo osvježavajuću pitu!

Sastojci:

200 g keksa s čokoladom

50 g keksa Petit Beurre





100 g maslaca

200 g čokolade za kuhanje

200 ml vrhnja za šlag

1 šipak

Priprema:

Rastopite maslac i pomiješajte ga s usitnjenim keksima. Smjesu stavite u kalup i ostavite u hladnjaku sat vremena. Zagrijte vrhnje za šlag, ali ne do kraja. Čokoladu otopite na pari, dodajte joj šlag i promiješajte. Smjesu rashladite na sobnoj temperaturi. Očistite šipak. Kad se smjesa ohladi do sobne temperature, još jednom je promiješajte te izlijte po ohlađenom biskvitu. Dodajte šipak i ostavite u hladnjaku dva do tri sata.