OVAKO JE O ‘ZVIJEZDE PJEVAJU’ GOVORIO MIŠO KOVAČ: ‘Ne mogu zajedno prodati 500 ulaznica…’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

HRT-ova emisija “Zvijezde pjevaju” (hrvatska inačica britanskog showa “Just the Two of Us”) s godinama, sudeći po ostrašćenim komentarima na društvenim mrežama, nije izgubila na popularnosti – gledatelji i dalje glasno negoduju ili slave kad njihovi omiljeni kandidati napuštaju show ili se, pak, penju na tron.

Ipak, ono što se u svim ovim godinama emitiranja promijenilo, a itekako je primijećeno na tim istim društvenim mrežama, je činjenica da u ulogama mentora i njihovih kandidata, ruku na srce, više nisu zvijezde.

Popis pravih ‘celebrityja’ zainteresiranih za projekt s godinama se istrošio. Glazbenici-mentori zbog ovog angažmana moraju odustati od svojih subotnjih koncerata, a HRT-ovi honorari za većinu nisu dovoljno konkurentni da bi se na tri mjeseca ostavili vikend gaža. Što se tiče zvijezda natjecatelja (to su te ‘Zvijezde’ iz naslova, poznati ljudi koji se inače ne bave profesionalno pjevanjem), popis poznatih ljudi koji su doista poznati širokoj javnosti s godinama se naprosto – istrošio.

Brojni gledatelji nove sezone primijetili su, naime, da ne poznaju većinu kandidata. Uz dužno poštovanje svim mladim glumcima i voditeljima koji se natječu, njihova prava ‘zvjezdanost’ tek se očekuje. Sve to primijetio je još prije 12 godina legendarni Mišo Kovač.

Te davne 2010. godine pogledao je jednu epizodu showa “Zvijezde pjevaju” te svoje mišljenje otkrio za Slobodnu Dalmaciju.

“Evo, gledam ovaj naš HTV, a na njemu Zvijezde pjevaju?! Pa svi oni, Marko Tolja, i kako li se već zovu, ne mogu zajedno prodati 500 ulaznica. To nisu zvijezde. Ta bi se emisija trebala zvati Obični ljudi pjevaju“, rekao je Kovač tada.

“Narodu je puna pipa lažnih zvijezda u Hrvatskoj. Pa Hrvatska ima stanovnika kao Milano i 800 klapa! I 16.580 glazbenika! Ako danas hoćete nekog uvrijediti, recite mu da je pjevač”, izjavio je Mišo prije 12 godina. Njegova pozicija je jasna – kao solo izvođač prodao je milijune primjeraka nosača zvuka te bez problema napunio najveće arene i stadione na ovim prostorima.

Podsjetimo se na ovogodišnje parove:

glumica Areta Ćurković i Goran Bošković

radijski i televizijski voditelj Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca

redatelj i scenarist Mario Kovač i Lu Jakelić

radijska i televizijska voditeljica Maja Ciglenečki i Stjepan Lach

televizijski autor i voditelj Antun Ponoš i Lara Antić Prskalo

komičarka Marina Orsag i Ivana Kindl

glumica Iva Jerković i Ivo Amulić

glumac Marko Braić i Gina Damjanović