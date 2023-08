Otišla u Njemačku raditi i doživjela šok: ‘Bila sam u pet obitelji, jedna je bila gora od druge’

Svake godine oko 14 tisuća mladih iz cijelog svijeta dolazi preko agencija čuvati djecu u Njemačku. Iako na papiru sve zvuči divno i krasno, brojni slučajevi pokazuju kako stvarnost za ove mlade ljude, uglavnom djevojke, zna biti posve drugačija.

Ana da Silva iz Brazila u Njemačku je došla krajem prošle godine i u samo nekoliko mjeseci prošla ubrzani tečaj o lošim stranama čuvanja djeca u Njemačkoj.

Ona je u Njemačku došla raditi kao au pair i brzo primijetila kako mora raditi puno više od dogovorenih 30 sati tjedno. Uglavnom je radila kao čistačica, a ne kao dadilja. Količina hrane koju je dobivala bila je strogo ograničena, a često je, kaže, dobivala samo komad kruha. Kad se poslodavcima požalila na uvjete rada, počeli su joj prijetiti otkazom.





Kršenje uvjeta

Za ono što je doživjela koristi termin “moderno ropstvo” i kaže:

“Bio sam u pet obitelji, svaka gora od druge. U Njemačkoj nemaju pojma što se događa s onima koji sudjeluju u takvim programima, to je ludnica. Nitko ti ne pomaže, nemaš ništa”, rekla je Ana.

Suočena s optužbama na račun obitelji, posrednička agencija preko koje Ana došla u Njemačku izjavila je:

“Jasno je da je to nedopustivo i predstavlja kršenje definiranih uvjeta koje sve obitelji, kao i one koje sudjeluju u programu, prihvaćaju prilikom registracije za korištenje platforme. Priča je to koja se često može čuti od mladih ljudi, a odražava samo djelić onoga što se stvarno događa kada na ovakav način odu u inozemstvo. Kroz tisuće takvih dogovorenih boravaka godišnje – koje organizira naša platforma – mladi odlaze u inozemstvo, preuzimaju nove zadatke, upoznaju druge zemlje i nakon druženja s članovima obitelji domaćina vraćaju se kući sposobniji i obogaćeni novim iskustvima”, stoji u njihovom odgovoru.

Krše se ugovori

Ipak, Kordula Walter-Bolheffer potvrđuje da se u određenom broju slučajeva ne poštuju ugovori koji predviđaju maksimalno 30 sati rada i dan i pol odmora tjedno, 280 eura džeparca mjesečno i dodatnih 70 eura za tečaj njemačkog jezika.

Ova udruga koja uključuje 30 od više od 100 agencija u Njemačkoj se bavi praćenjem provedbe dogovorenih pravila i sprječavanjem zlouporaba od strane uključenih u programe.









“Naše agencije uvijek inzistiraju da tijekom radnog vremena fokus bude na brizi o djeci, a da se kućanski poslovi obavljaju zajedno s članovima obitelji. Mladi ljudi koji dolaze u obitelj ne bi trebali biti jeftina pomoć u kući, nego prvenstveno brinuti se za djecu”, kaže Walter-Bolhefer.

Mnogi mladi ljudi kad se nađu u problemima obraćaju se Suzani Flegel koja je više od 17 godina na čelu jedne od agencija, ali je na raspolaganju i onim mladim ljudima koji su pali u očaj. Ponekad im, u slučaju nužde, ponudi i smještaj u vlastitom domu.

Iskorištavanje mladih

"Bilo je razdoblja u kojima smo primali i po nekoliko poziva dnevno. Političari tvrde da su to izolirani slučajevi – ali nisu. Na temelju razgovora s velikim brojem onih koji su došli, može se zaključiti da je i dalje uobičajena praksa iskorištavanja istih. Ali te brojke nitko ne bilježi i o tome se ne vodi nikakva statistika", kaže Flegel.









Ona sama zna mnoge horor priče kao onu no bračnom paru na Bodenskom jezeru koji je prevario sedam djevojaka za plaću i koji su prije dvije godine zbog prijevare osuđeni na kaznu. Djevojke se suočavaju s prisilnim seksom, teškim radu u vikendicama i apartmanima, beskonačnim prekovremenim satima. Da se ne govori o voću koje je "samo za klince", a hrana u hladnjaku uredno je označena imenima članova obitelji.