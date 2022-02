KĆI PROTIV OBILJEŽAVANJA BALEŠVIĆEVE SMRTI! Šalje poruku svima koji pomišljaju na to: ‘Gotovo je uvredljivo obilježavati baš taj dan’

Na današnji dan 2021. godine napustio nas je jedan od najvećih kantautora, glazbenika i pjesnika, Đorđe Balašević.

Uz njegove pjesme brojne su generacije odrastale, zaljubljivale se, tugovali, slavili i njome začinili najvažnije trenutke u životu. Nema sumnje da će brojni fanovi poželjeti obilježiti tužni datum.

Ipak, ideja o obljetnici ne sviđa se njegovoj kćeri, Bebi Balašević, koja je svoj razlog objasnila na Facebooku.

“Tog nekog sjećaš se svaki dan”

“Obilježavati dan kad je Netko Tvoj otišao sa ovog svijeta, nije nešto što se ikad prakticiralo u našoj kući. Ne zbog ‘nedostatka poštovanja’ nego upravo suprotno. Tog Nekog sjećaš se svaki dan, srećeš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pjesmi koju ste komentirali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima…”, napisala je Beba Balašević, kći neprežaljenog glazbenika.

“Gotovo je uvredljivo”

“I ne, NIJE ti potreban taj datum u godini da bi obilježio svoje sjećanje na tog Nekog.

Od svih prelijepih i predragocjenih dana koje provedeš s tim Nekim, gotovo je uvredljivo obilježavati baš taj dan.

Oni koji su slušali i razumjeli Đoleta, sjetit će se da je on tu neminovnost u svom fazonu zvao ‘formalnost koju trebam obaviti’… Dan Kad Sam Rođen, Sveti Luka, Bogojavljenska noć, Prvi januar popodne, Noć kad je Tisa nadošla, i tako dalje, da ne govorim o tome da je napisao i knjigu koja u svom nazivu ima i Kalendar…

Pa sigurno možemo da izaberemo neki drugi datum koji bi daleko adekvatnije išao uz imidž Vječitog Klinca koji nas je tolike godine radovao…Ako želimo pokazati svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo voljeli Nekog, logičnije je da to bude dan kad je on stigao na ovaj svet… A ne otišao s njega…”









“Imajte poštovanja”

“Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to: svijećama je mjesto, zna se gdje… Imajte poštovanja i razumijevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića… Mislim da nema potrebe dalje da objašnjavam zašto… Te svijeće imaju svoj pridjev koji izbjegavam koristiti sada, ali odnosi se na lokaciju… A to nije obiteljska kuća…”, zaključila je.