JADRANKA KOSOR ZA DNEVNO OTKRILA SVE TAJNE IZ SVOJE KUHINJE: Baka ju je učila ‘bogečka jela’ iz razloga kojeg mnogi danas teško priznaju

Autor: Dnevno

Ovih dana primijetili smo kako društvene mreže vrve kulinarskim sposobnostima naših građana, toliko da skoro pa i ne postoji korisnik Facebooka, Instagrama ili Twittera koji nije podijelio bar jednu objavu o jelu koje je taj dan pripremao.

Među brojnim korisnicima Twittera istaknula se i naša bivša premijerka Jadranka Kosor, koja nas ovih dana oduševljava objavama svojih jela, recepata i kulinarskih savjeta. Uz neke objave smo se nasmijali, neke su nam dale dobre ideje, stoga smo odlučili kontaktirati gospođu Kosor kako bi nam malo prokomentirala ovu novu aktivnost na Twitteru.

Da se naša bivša premijerka uistinu neizmjerno zabavlja u kuhinji, pokazalo je i nekoliko prvih poziva. Naime, bilo je izrazito simpatično što smo ju morali kontaktirati nekoliko puta kako bi porazgovarali, a ona bi nas svaki put ljubazno zamolila da nazovemo kasnije, jer je bila usred kuhanja.

Prije nego otkrijemo od kuda tolika ljubav za ovakvim načinom kuhanja, a koji se temelji na tome da jelo napravite od onih namirnica koje imate, te da iskoristite svaku namirnicu maksimalno koliko možete, moramo istaknuti, ono što je i sama bivša premijerka odmah pojasnila, vezano uz kupovinu namirnica.

Naime, uoči Uskrsa, otvorene su tržnice, ribarnice, a trgovinama je produženo radno vrijeme, kako je pojasnio ministar Božinović, kako se ne bi stvarale dodatne gužve zbog očekivanog porasta kupovine uoči Uskrsa.

Gospođa Kosor istaknula je kako u kupovinu odlazi onda kada smatra da ima najmanje ljudi, kako bi zaštitila druge a i sebe, ali je i jasno dala do znanja da kako smatra kontradiktornom odluku o produljenom radu trgovina i, za koju tvrdi kako nije dobra, posebno jer nam se konstantno govori da ostanemo doma, te je uputila bojazan kako je to način da se zaraza koronavirusom nastavi puno lakše i brže širiti.

Kazala nam je kako je protivnica produžavanja rada trgovina, te kako smatra da jednostavno ne treba zbunjivati ljude i ponavljati da su pred nama dva tri kritična tjedna, a iza toga im omogućiti produljenje rada trgovina, tržnica, ribarnica.

Bila sam do trgovine i još mali krug. Ljudi koje sam sretala nisu baš marili za distancu, mnogi opušteni kao da se ništa ne događa. Zato i nisam za otvaranje tržnica. Previše je to stresa za mene, najbolje sam doma. pic.twitter.com/qXkamWN9rA — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 4, 2020

Smatra kako zbog novih mjera ljudi to onda više ne doživljavaju, već umjesto riječi ”ostanite doma”, kao da im je netko rekao ”ajde hodajte po tržnicama” i da to nije dobro.

Ističe i kako svako čekanje u redovima povećava mogućnost širenja zaraze koronavirusom.

Zbog svega toga smatra kako se ipak trebamo držati svi što dalje jedni od drugih, te ne popuštati niti u vrijeme blagdana, ističući kako je život svakog od nas bitniji od toga imamo li doma na Uskrs rotkvicu i mladi luk ili nemamo. I to je ono što je uistinu najbitnije – biti sretan ako si zdrav, biti sretan što se bolest ne širi, a ne u želji za nečim potpuno nepotrebnim ugroziti zdravlje čitave nacije.

Ipak, istaknula je i jednu novu opasnost, a kojoj smo svi svjedočili ovih dana, zbog čega posebno smatra kako će bilo kakvo naizgled ublažavanje mjera, ljudi shvatiti kao činjenicu da se mogu početi okupljati, držati u manjim razmacima, odnosno da se u javnosti time stvara dojam kako se smanjila opasnost od širenja zaraze, a tome tako nije.

Pokušala sam malo prošetati i kupiti jaja. Trgovina krcata, nitko ne pazi na distancu a vani hrpe ljudi, osobito mladih, sjedi ih po desetak naguranih jedni do drugih. Nikad više besposlenih okolo. Jaja nisam kupila. Mjere su pale. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 9, 2020

Naime, kazala je kako sada izlazi dosta rijetko i to kad mora otići u trgovinu i odraditi neke druge stvari, te da je i prilikom tih rijetkih izlazaka primijetila da ljudi ne poštuju niti distancu niti odstojanje. Par je puta zbog toga i sama zaista reagirala jer su kaže ljudi znali stajati na pet centimetara razmaka u trgovini, što nikako nije u skladu s propisanim mjerama. Istaknula je i kako to nije pojava samo u trgovinama, već posvuda.

Kada smo je kontaktirali, iako pomalo s nevjericom, gospođa Kosor odlučila nam je otkriti neke uistinu lijepe detalje iz njezina života, a što je vjerojatno i razlog zašto su nas toliko privukle i njene objave.

Naime, za primijetiti je kako se dobar dio građana, nakon onog prvog vala mahnitog kupovanja potrebnih i nepotrebnih namirnica i to u jako velikim količinama, ”prebacio” u kuhinje, zbog čega smo društvene mreže preplavili fotografijama jela.

Pritom je nekako kvaliteta hrane pala u drugi plan.

Ističući svoju kreativnost, rjeđe susrećemo savjete koji nam mogu pomoći da napravimo što zdravija, pa i jeftinija jela u pravilnim umjerenim količinama, u vrijeme kada se puno manje krećemo, a čini se, sve više jedemo. Naravno, mnogi se na taj način bore sa stresom kojeg svi proživljavamo, ali ipak treba naglasiti kako možemo kuhati zanimljiva, ukusna zdrava jela, te nikako ne smijemo zanemariti zdravlje vlastitog tijela.

Kako onda pronaći nekakvu ravnotežu? Vjerujemo kako se odgovor nalazi upravo u riječima koje nam je uputila bivša premijerka.

Kazala je kako Uskrs, kao i svaki drugi vjerski blagdan ne znači plivati u obilju hrane, jela, pića i slatkiša, nego se zna što to znači – biti u mislima s onima do kojih nam je stalo. Naravno, za vjernike to znači moliti se, nastojati biti dobar, bolji čovjek, osoba, a ovime tvrdi, samo smo dodatno pojačali konzumerizam, što nije dobro.

Na pitanje od kuda onda ova pojava twittova s jelima i kod nje te jesu li to njezina jela, odgovara nam je ponosno i uz smijeh kako kuha sama, te da je to njen način relaksacije u ova krizna vremena.

Vidjela je i sama da puno ljudi time zapravo nasmije i zabavi, što joj je dalo dodatan poticaj za objavom ovakvog sadržaja, ističući kako smatra da je to i nekakav njen doprinos cijeloj ovoj situaciji – ukazivati na važnost ostanka u svojim domovima, dijeljenje korisnih savjeta, ali uz dozu smijeha i pozitivnog razmišljanja.

Primijetili smo kako u svojim jelima ističe nešto što zapravo još uvijek naši građani ne rade. Vidimo kako mnogi prikazuju razna jela, kao da se natječu za Michelinovu zvjezdicu, dok gospođa Kosor objavljuje jela koja izgledom djeluju vrlo privlačno, po sastojcima je jasno kako je riječ o zdravom, kvalitetnom i uravnoteženo obroku, no vrlo jeftinim i pristupačnim namirnicama. Uz to se trudi, kako i sama navodi, iskoristiti maksimum od svake namirnice koju ima, kako bi što manje toga bacala, stoga nas je zanimalo zašto baš ovakva jela te odakle inspiracija.

Gospođa Kostor odmah je naglasila kako je riječ o jelima njene bake, koja ju je učila ”bogečka jela”. Dodala je kako su kao obitelj bili siromašni, te kako su jela radili od svega što su mogli iskoristiti – ništa se nije bacalo, a sad su se ta jela, u ovim kriznim vremenima, pokazal kao pun pogodak!

Bez ikakve distance zelena salata i ručak od ostataka. Grenadirmarš. Bakino “bogečko” jelo. Kuhani krumpir u kori, oguljen, narezan, bačen na glavicu prženog luka sa slaninom. Malo kuhanog tijesta u sve to. Posoliti, popapriti. Jako fino. pic.twitter.com/X7C7RiNLKD — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 9, 2020

E, ovo je odlično. Mladi krumpir, riža, red po red, između luk i malo špeka. Na vrhu, po krumpiru, kiselo vrhnje da se zapeče. Presicu ću vam organizirati da možete pratiti, povremeno. pic.twitter.com/ATUteFLI57 — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 8, 2020

Na spomen nedostatka namirnica, gospođa Kosor nam je ispričala još jednu anegdotu koju je doživjela ovih dana, a o čemu je pisala i na Twitteru, što ju je posebno zasmetalo, jer je kaže dio građana pokazao dozu sebičnosti, što ju je na neki način ražalostilo.

Kruh/pletenica i zanimljiva krpa. Čista. Ja sam zaista doma. Kuća miriši po svježem i jako finom kruhu. Nova karijera. pic.twitter.com/Odt7rLQyMx — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 5, 2020

Naime, prije par dana kad je bila vani, a obično odlazi nešto kasnije, nije mogla naći namirnice koje je željela kupiti, jjer su već bile rasprodane. Smatra, kako je razlog tommu taj što ljudi jednostavno ne žele ostaviti i drugima dio namirnica, odnosno taj jedan dio ljudi pokazuje na taj način iznimnu sebičnost.

Lijepo je vrijeme, divno je vani, tržnice rade, dućani otvoreni cijeli dan, ljudi su posvuda, guraju se i kupuju kao da je zadnji put. Jedva čekam da oni koji su to odlučili kažu ono super poticajno ostanite doma. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 9, 2020

Dodala je kako sama ne odlazi u velike trgovačke lance, stoga joj je dodatno otežana nabavka namirnica zbog ovakvih situacija, ali je bez imalo žaljenja ustvrdila kako neće biti nikakav problem ako ne bude rotkvice i mladog luka, te kako će Uskrs će doći i proslaviti ćemo ga, za ili bez rotkvice.

Činjenica je kako mnogim vjernicima nedostaje i odlazak na misu, a posebno što neće moći ići na misu na Uskrs, no gospođa Kosor nam je otkrila i jednu predivnu pouku, koju bi svi trebali poslušati i primijeniti, koju joj je uputila njena baka kad je bila mala, a to je kako se čovjek može uvijek moliti, gdje god želi, jer je crkva u nama.

Ulazimo u kritično razdoblje. Zato mi neki rijetki nismo šalabazali po ribarnicama. Pa smo spali na kremasti rižoto s tunjevinom iz konzerve, limunovim sokom, pirjanim lukom i češnjakom, podlijevano povrtnom juhom. A došla i dostava od prijatelja. pic.twitter.com/IgDoNFbais — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 10, 2020

Unatoč svemu, upitali smo je ima li želju napraviti neko jelo za Uskrs koje inače radi ili će se držati toga da iskoristi ono što trenutno ima a ona nam je ‘kao iz topa’ odmah rekla kako bi htjela napraviti tortu, ali opet i otkrila kako je istinska, praktična vjernica, kojoj niti pomanjkanje omiljenje uskršnje torte, neće biti nikakva tragedija. Dodala je i kako na Uskrs ima običaj raditi finu domaću goveđu juhu, ali je bez imalo žaljenja ustvrdila kako vjerojatno neće uspjeti naći ništa pa neće takvu juhu niti skuhati i tu cijela priča završava – bez stresa, bez žalosti i tuge.

Varivo od kelja i popečci od svega. Baš sve upotrebljavam, ništa više ne bacam, u popečcima i stari kruh i mrvice. Do nove nabavke. Oni koji ovo jedu ne bune se. Nemojte ni vi, molim lijepo. pic.twitter.com/kRp9uoRuXn — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 3, 2020

Bivša premijerka tako nas je podsjetila kako bit Uskrsa uistinu nisu šunka, jaja i kolači, stoga se nadamo kako ćete slijediti njezin primjer i ne žaliti za onime što nam u konačnici i nije potrebno kako bi Uskrs proslavili dostojanstveno.