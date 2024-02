Djevojke tvrde da je Jerko naš najzgodniji vaterpolist, no na žalost mnogih, sretno je oženjen

Hrvatska je treći put u povijesti postala prvak svijeta u vaterpolu zahvaljujući Barakudama koje su u finalu Svjetskog prvenstva pobijedile Italiju 15:13.

Naš vaterpolist Jerko Marinić Kragić jedna je od najvećih zvijezda ove teške borbe, a njegov je atraktivni izgled zaintrigirao brojne pripadnice ljepšeg spola.

Ipak, srce ovog 32-godišnjeg Splićanina još je davnih dana uzela njegova sugrađanka Ana Koro, s kojom je lani dobio kćer Maris.

‘To je najveća sreća’

”To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu koje je, naravno, prioritet”, izjavio je Jerko nedavno za IN Magazin.









Ljubav Ane i Jerka rodila se u ljeto 2022., a prije toga su se poznavali više od 10 godina: “Istina je, zajedno smo pet mjeseci i lijepo nam je”, iskren je bio u veljači vaterpolist za Story, kada je prvi puta javno potvrdio vezu s lijepom Splićankom.









„Naša veza je predivna od prvog dana. Jako se dobro slažemo i odlično funkcioniramo zajedno pa ne sumnjam da će tako biti i kad stigne naša djevojčica”, izjavio je Jerko Kragić Marinić jednom prilikom za Gloriju.