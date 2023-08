Davno zaboravljena snimka Stallonea i Muhammada Alija: Legende napravile neviđeni show

Holivudski glumac napisao Sylvester Stallone režirao je i glumio u kultnom filmu ‘Rocky’ prije nego što je bio nominiran za svoju vodeću ulogu u klasiku iz 1976. godine. Na dodjeli Oscara 1977. godine, pojavio se obučen u bijelu košulju i crno odijelo kako bi uručio nagradu za najbolju sporednu glumicu Beatrice Straight za film ‘Mreža’ (Network).

No, imao je malu pomoć od najvećeg boksača svih vremena, Muhammada Alija, koji mu se pojavio iza leđa nakon čega je krenuo show.

Zatim su se malo šalili i borili prije nego što su se vratili svojim službenim dužnostima.

Kasnije je otkriveno da je par smislio taj plan ‘ad hoc’, nakon što su zamoljeni da zajedno uruče nagradu.

Wonderful stuff as Sylvester Stallone gets punked by Muhammad Ali the right way, the funny way, the entertaining way – at the 1977 Oscars.

