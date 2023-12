Damir Urban ne krije buntovnu prošlost: ‘Ja sam idiot koji je morao gurati ruke u šteker’

Autor: I.D.

Glazbenik, tekstopisac i slikar i mnoštvo toga je upravo Damir Urban, davnih je dana govorio o svojoj transformaciji iz buntovnika u brižnog obiteljskog čovjeka. Iako je više puta znao istaknuti da nikada neće imati djecu, pjevač danas ima troje djece i 12 godina mlađu suprugu Milicu Czerny-Urban o kojoj svakom prilikom govori u hvalospjevima. “Milica je divna osoba, fasciniralo me do koje mjere je naivna i vjeruje ljudima, pa tako i meni na početku naše veze. To mi je dalo jednu dozu odgovornosti da budem fer s njom i pazim što radim. Od mene je bila mlađa 12 godina i shvatio sam da moram pripaziti na nju jer će je netko zeznuti kroz život”, otkrio je Urban za Gloriju.

“Čak je i za mene mislila da sam dobar tip u trenu kada sam mislio da sam jedan od najgorih ljudi na svijetu. Kad nekoga zavoliš, a on je taj tren potpuna suprotnost, onda puštaš da te uvede u svoj svijet i želiš biti tamo. Koliko god da smo tada bili drugačiji, suživot nas je promijenio, pokupio sam mnogo njenoga, ona mojega i danas se smijemo kada zamijenimo uloge. Što ljubav napravi… Vše ne znam tko sam”, poetično je opisao pjevač.

‘Nisam bio dovoljno inteligentan’

“Žena mi je sve u životu. Kakav god bio dan, na kraju se vraćaš doma svojoj osobi. Milica nema nikakvu kalkulaciju, ako mi nešto kaže što mi ne paše, koliko god me nerviralo i ne želim to čuti, ona to sigurno govori iz dobre namjere. Čak i da govori krivo, namjera je dobra. Imamo zajedničke ciljeve da nam bude dobro i da djeci bude dobro”, otkrio je Urban, koji se u intervjuu za Gloriju osvrnuo i na svoje studentske, buntovničke dane.

“Ja sam idiot koji je morao gurati ruke u šteker da shvati da se to ne smije, morao sam se uvjeriti ima li struje ili nema, tako da me spržilo više puta u životu. Koliko vremena mi je trebalo da se usosim, toliko mi je trebalo i da se izvučem. Da toga nije bilo, nikada ne bi saznao za neke svoje slabosti i dobio priliku postati bolji. Svaka me greška naučila nečemu, tražila od mene dodatni napor da se promijenim, iskopam iz toga, dovela tu gdje jesam. Ne bih ništa mijenjao. Odnosi koje sam narušio natjerali su me da se preispitam pa ako ništa drugo, znao sam da ne želim više biti takav čovjek. U tom slučaju profitira netko budući u mom životu. Nisam bio dovoljno inteligentan da učim iz tuđih pogrešaka, već sam učio iz prve ruke”, nastavio je.

‘Rođen sam s greškom’

Naime, Urban je otkrio da je kao klinac nabavio pištolj za bušenje ušiju: “Imao sam kompletan pribor, nabavio sam sve medicinske naušnice i prvo sam sebi izbušio obrvu, nos, uši, a malo po malo tražili su to od mene i prijatelji. Srećom, nitko nije imao posljedice, dezinficirao sam sve.” Damir se osvrnuo na trenutke koji su ga tada činili živima.









“Razlozi su bili moja znatiželja, bio sam tip koji je puno riskirao. Vozio sam po krivoj strani ulice, ne znam što me tjeralo na to, valjda neka loša karakterna osobina. Rođen sam s greškom, rupom koju je trebalo napuniti dok nisam našao zadovoljstvo u malim stvarima. Odbijao sam ideju da je moj život isti kao i život svih ostalih i da je u ljubavi, prijateljstvu i poslu koji voliš cijela mudrost života. Tražio sam nešto više i u toj potrazi sam pao na glavu.”