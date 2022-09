DANIJELA SVIMA ‘ZAČEPILA GUBICU’: ‘Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Danijela Dvornik komentirala je kako ljudi često imaju krivu predodžbu o odnosu nje i pokojnog supruga Dine Dvornika, a nisu joj promakle niti optužbe na njen račun.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Danijela je poslala jasnu poruku ‘dušebrižnicima’ koji o njoj i Dini imaju neko svoje mišljenje. “Što bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao me ostaviti kad je htio, ali nije”, rekla je.

Otkrila je pojedinosti iz života s 'kraljem funka', poput onog da je s Dinom je imala dogovor da ga odvuče s druženja nakon koncerata, zbog čega su je neki prozvali 'aždajom'.





“Najgori dio tog posla je to što te ljudi natežu, rastežu i zgaze. Onda kažu: ‘Žena ga ubila od droge!’ Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta! Ne samo od droge već od alkohola, od takvih likova”, kaže Danijela.

Rekla je i da je njezin pokojni suprug bio normalan kad su bili doma, ali kad bi otišli vani, onda je ‘morao ispunjavati očekivanja drugih ljudi’.









“Milijun njih mi je došlo i reklo: ‘On je prekrasan, ali ne bi s njim bio pet minuta!’ Ali nije Dino bio takav svaki dan. Doma je bio najnormalnija osoba”, otkriva.

U kolovozu Dino i Danijela bi proslavili 34 godine braka, a tim povodom Danijela je na svom Instagram profilu prepričala duhovitu situaciju koja se dogodila između nje i pokojnog supruga.

"Danas bismo slavili 34 godine braka Dino i ja, pod uvjetom da je živ i da se u međuvremenu nismo rastali. A bilo je situacija", započela je svoje prisjećanje na Instagramu Danijela Dvornik.









“Zvuči nevjerojatno, ali istinito je. Jedan dan smo se posvađali oko nečega, pretpostavljam da sam ja bila inicijator. Dino puknuo i zaprijetio mi je razvodom. ‘Može, samo ovaj put ti pokreni razvod!’, dobacim mu ja”, napisala je.

“I tako Dino nazove svog Jokera, 981 (to su nekad bile informacije za sve i svašta). ‘Halo, ovdje Dino Dvornik, želim se razvesti od ove lude žene!’”, prisjetila se.

“‘Jao Dino, ja vam mogu reći da vam to nije pametna odluka!’ ‘Koju pi*ku materinu svi znate šta je dobro za mene?’ Žena s druge strane pokušava mu objasniti: ‘Morate uzeti odvjetnika, pa onda imate jedno mirenje, pa drugo mirenje pa ako se ne pomirite onda ide razvod’. ‘Pa koliko se to čeka?’ ‘Ovisi, od šest mjeseci do dvije godine’. Dino: ‘O je*ote pa do tada ćemo napravit drugo dite! Pa je li može to malo brže, poludjet ću s njom?’ 981 žena: ‘Ali gospodine, ovo su informacije, za brzi razvod trebate platiti odvjetnika.’”, napisala je Danijela.

“Žena: ‘Mene je došlo oko 2000 maraka.’ Dino: ‘Koji ku*ac? Još moram platit da je se riješim? Ma ništa od toga, prekomplicirano je!’ Pa mi je dobacio: ‘Sve si čula, ništa od rastave, danas imaš sreće!’”, zaključila je svoju objavu.

Inače, ljubavna priča Dina Dvornika i Danijele Dvornik počela je dok su još bili tinejdžeri, a trajala je sve do njegove prerane smrti u rujnu 2008. godine.