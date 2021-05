NOVA PRAVILA NA SLOVENSKIM GRANICAMA! Neki mogu preko bez testa i karantene, a i priznaju se i testovi država izvan EU

Autor: M.V.

Prilikom prelaska slovenske granice, od nedjelje vrijede nova pravila. Naime, djeca u dobi do 15 godina, u organiziranoj skupini te u pratnji s odgojiteljima, učiteljima ili skrbnicima, mogu prelaziti granicu bez negativnog testa ili pak određivanja karantene. Odluka je to koja vrijedi do 6. lipnja.

S druge strane, od nedjelje se i priznaju negativni PCR testovi izvedeni u Srbiji, Kanadi, Rusiji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama izvan EU. Što se pak tiče Turske, njihovi se testovi priznaju u avionskom prometu.

Inače, u Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 135 novih zaraza koronavirusom, a umrlo je dvoje oboljelih. Kako prenose slovenski mediji, vlada ocjenjuje da sredinom lipnja doći do popuštanja mjera, ali upozoravaju da će se maske nastaviti nositi i u zatvorenom te će ista mjera ostati na snazi i tijekom ljeta. Što se tiče cijepljenja, procijepljeno je oko 38,2 posto populacije jednom dozom, a 403 tisuće ljudi cijepljeno je s obje doze.