‘TO NIJE SMJELO IZAĆI U JAVNOST!’ SDP-ovac iskreno: Što nas očekuje za deset dana?

Premda je razlika između HDZ-a i SDP-ove Restart koalicije u anketama na razini statističke pogreške, u najvećoj oporbenoj stranci nadaju se relativnoj pobjedi na nadolazećim parlamentarnim izborima.

”Ne radi se ovdje o razlici kao takvoj, poanta je u trendu, mi za razliku od HDZ-a bilježimo trend rasta, što nam uljeva optimizam. To vam je isto kao na predsjedničkim izborima, Milanović u anketama ni nije bio prvi, ali je mjesecima bilježio trend rasta što se odrazilo na rezultat izbora”, komentira naš sugovornik iz Partije.

Nezadovoljstvo koje je njihovom strankom zavladalo nakon prezentacije listi sada je palo u drugi plan.

”Nemamo mi vremena za pobune, Bernardić nije nikome naštetio, on je listama išao pokazati da vjeruje u pobjedu. Logično je da su se kapitalci stavili na niže pozicije jer su u stanju boriti se preferencijalno, to što se oni ljute pokazuje samo da su u Milanovićevoj eri imali nešto lagodniji tretman. Bernardić kod sastavljanja listi ima nešto šire poglede, to je trebalo respektirati, a sa našim unutarstranačkim nezadovoljstvima i negodovanjima u ovo osjetljivo vrijeme niti nije trebalo izlaziti u javnost”, drži naš sugovornik.

Svjesni su socijaldemokrati da relativna pobjeda na parlamentarnim izborima ne znači previše te da je pred njih tek nakon toga burno razdoblje. ”Očekujemo prljavu igru, ali smo na sve spremni, mi tvrdimo već sada da je Škorin pokret HDZ-ova odnosno Plenkovićeva rezerva. Međutim, naše interne ankete pokazuju da ćemo osvojiti preko 60 mandata, bude li HDZ išao sa Domovinskim pokretom jasno je da će nas podržati manjinci, a osim toga nadamo se potpori liberalnih stranaka. Na ruku nam idu i okrupljavanja na ljevici, koliko god se činilo da u toj plaftormi imamo konkurenciju”, nabraja naš sugovornik koji odbacuje mogućnost velike koalicije između HDZ-a i SDP-a.