VLADA OD 20 MINISTARSTAVA Plenković ostavlja stare ministre, a otkrio je što zamjera Škori i Petrovu, ’Ja to nikada ne bih rekao’

Autor: Dnevno/M.V.

Pred predsjednikom stranke koja je uvjerljivo pobijedila na parlamentarnim izborima, Andrejem Plenkovićem vrijeme je intenzivnog rada. On mora sklopiti Vladu koju će potom predsjednik Zoran Milanović odobriti. No, kako to već ide, u javnosti se pojavila informacija i smanjenom broju ministarstava, a dok svi željno iščekujemo konačan broj i nazive, Plenković ne želi trčati pred rudo.

“Dopustite nam još nekoliko dana da u internim konzultacijama dovršimo tu novu arhitekturu Vlade Republike Hrvatske”, rekao je za Večernji list.

Ipak potvrdio je da će biti manji broj resora, a samim time i manji broj ministara. O konkretnom broju nije htio razgovarati, ali je rekao da će ih biti između 12 i 20. S njima će, tvrdi, Vlada biti funkcionalnija i učinkovitija.

Tom prilikom rekao je i kako će velika većina sadašnjih ministara nastaviti raditi svoj posao, a jedino je za Josipa Aladrovića, ministra rada i mirovinskog sustava sa sigurnošću rekao kako će ostati.

“Josip je 15-ak godina mlađi od mene, pokazao se izvrsnim, on i mnogi drugi će ostati. Poruka je da idemo na stručne ljude, koji imaju angažman i elan i koji iza sebe imaju rezultate. Treba nastaviti s davanjem povjerenja ljudima koji su u najpotentnijoj dobi, intelektualnoj, ali i fizičkoj. Ovo je posao koji zahtijeva puno snage i energije”, govori.

Podsjetio je i na to da je već razgovarao s predstavnicima manjina, ali konkretno ništa nisu dogovorili, tvrdi. Na isticanje kako je Milorad Pupovac ovaj put pak istaknuo kako žele predstavnika u Vladi.

“I dosad su imali predstavnike. U mojoj prvoj Vladi imali su državnu tajnicu u Ministarstvu regionalnog razvoja, s kojom smo odlično surađivali, državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dakle bili su dio Vlade, ali sve što je ispod ministarske razine za širu medijsku javnost ostane ispod radara. Osim ako iskrsne neki problem”, rekao je.

Dakako, najnapetija je tema ona oko koalicije s Domovinskim pokretom i Mostom. Njima Plenković zamjera jednu stvar.

“Kad je riječ o svjetonazorski bliskim strankama, problem je to što su vrlo jasno, čvrsto i tvrdo brojni predstavnici Domovinskog pokreta, pa i Mosta komunicirali: možemo ići s HDZ-om, ali bez aktualnoga predsjednika stranke u ulozi premijera, ili nećemo podržati Vladu koju će voditi Plenković”, ističe, ali ponavlja kako sa svima može porazgovarati.

“Ta je teza nalik onoj koju je Most plasirao 2015. kada je HDZ vodio Tomislav Karamarko. Sklopili su većinu, ali su uvjetovali da Vladu vodi netko treći. Došlo se do rješenja, gospodina Oreškovića, no ta se Vlada raspala nakon pola godine. Zašto? Neprirodno je, nefunkcionalno, pa i moralno pitanje kako da najvažniju ulogu u političkoj arhitekturi preuzme netko tko nije išao na izbore, nije čelnik stranke, tko nema jednaku vrstu autoriteta. Bez političkog autoriteta nemate što raditi u politici. Ja to nikad ne bih rekao Domovinskom pokretu i doveo u pitanje legitimitet gospodina Škore. Ili Mostu legitimitet gospodina Petrova”, objašnjava.

“Poštujem njihove mandate, njihov rezultat, poštujem birače koji su im dali povjerenje. Sigurno će biti prijedloga koje će Vlada staviti na stol Hrvatskog sabora koje ćemo i jedni i drugi podržavati. No nije normalan takav stav, koji je jako suzio manevarski prostor za razgovor. Zamislite da je obrnuto, da ja kažem: dođite na razgovor, ali neću da gospodin Škoro ili gospodin Petrov dođu na sastanak. To su stvari na ljudskoj razini”, dodaje.