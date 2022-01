NAKON 1277 DANA: Završeni svi radovi na Pelješkom mostu

Autor: Dnevno

Jučer su nakon 1277 dana završeni svi građevinski radovi na mostu Pelješac, a danas je započeo tehnički pregled mosta, piše Jutarnji list navodeći kako su Hrvatskim cestama rekli kako bi pregled mosta trebao završiti do 31. siječnja. Iako je moguće da se za vrijeme pregleda nađu nedostaci koje je potrebno ispraviti, može se reći kako je most gotov.

Izgradnja je započela 30. srpnja 2018. godine kada je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić predstavnicima kineske tvrtke CRBC u Stonu predao svu dokumentaciju, te je otvoren dnevnik radova i potpisan zapisnik o uvođenju kineskog izvođača u posao. Rok za izgradnju mosta koji je trebao biti gotov u 36 mjeseci i 29 dana, je premašen za 52 dana, ali kako je most građen za vrijeme pandemije, može se reći kako je završen i prije roka.

Iz Hrvatskih cesta obavještavaju kako će na ljeto u promet biti puštena spojna cesta od Jadranske magistrale do mosta, most Pelješac te nova pelješka cesta od mosta do čvora Prapratno. Najkasnije do kraja ove godine trebao bi biti završen i preostali dio ceste, od stonske obilaznice do mjesta Doli.